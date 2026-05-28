Κάγια Κάλας: «Παγίδα» της Ρωσίας η συζήτηση για το ποιος θα ηγηθεί των ειρηνευτικών συνομιλιών – Διχασμός στην ΕΕ

Σαφή προειδοποίηση προς τους Ευρωπαίους εταίρους να μην πέσουν στην «παγίδα» της Ρωσίας, εστιάζοντας στα πρόσωπα αντί για την ουσία των ζητημάτων σε ενδεχόμενες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, απηύθυνε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Οι δηλώσεις της έγιναν κατά την προσέλευση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Κύπρο, όπου συγκεντρώθηκαν για άτυπες συνομιλίες με αντικείμενο τον καθορισμό των βασικών διεκδικήσεων της ΕΕ έναντι της Ρωσίας σε τυχόν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Το προηγούμενο διάστημα, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν απόψεις για το ποιο πρόσωπο θα μπορούσε να ηγηθεί των πιθανών συνομιών με τη Μόσχα, με διάφορα ονόματα —συμπεριλαμβανομένου αυτού της Κάλας— να πέφτουν στο τραπέζι, ενώ ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ήταν ένα από τα πρώτα φαβορί.

Ωστόσο, μιλώντας νωρίς το πρωί πριν από την έναρξη των συναντήσεων, η Κάλας παραδέχτηκε ότι αυτή τη στιγμή «δεν συμβαίνουν πολλά» στις συνομιλίες, ενώ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτική με την ονοματολογία.

«Είναι μια παγίδα στην οποία η Ρωσία θέλει να πέσουμε, το να συζητάμε δηλαδή για το ποιος μιλάει μαζί τους, και εκείνοι ήδη επιλέγουν ποιος είναι κατάλληλος και ποιος όχι. Ας μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα», σημείωσε.

«Οι διαπραγματεύσεις είναι πάντα ομαδική προσπάθεια. Έχεις “καλούς μπάτσους” (good cops), έχεις “κακούς μπάτσους” (bad cops), έχεις μια στρατηγική [για το] πώς προσέρχεσαι στο τραπέζι, και γι’ αυτόν τον λόγο η ουσία είναι πολύ πιο σημαντική».

Η Κάλας επέμεινε ότι η ΕΕ θα πρέπει ούτως ή άλλως να εκπροσωπηθεί σε οποιεσδήποτε μελλοντικές συνομιλίες, καθώς, όπως εξήγησε, «αν σκεφτεί κανείς τι είναι αυτό που ενδιαφέρει τη Ρωσία, για παράδειγμα η άρση των κυρώσεων, αυτή είναι μια ευρωπαϊκή απόφαση».

Παράλληλα, η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας άσκησε δριμεία κριτική στις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της Ρωσίας για πιθανά νέα πλήγματα στο Κίεβο.

«Αυτό είναι που κάνει η Ρωσία. Επειδή δεν κερδίζει πραγματικά έδαφος στο πεδίο της μάχης, αυτό που κάνουν τώρα είναι να αυξάνουν πραγματικά τις τρομοκρατικές επιθέσεις, διότι δεν μπορείς να το περιγράψεις με άλλον τρόπο, σπέρνοντας τον φόβο μέσα στην κοινωνία», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχει αποδώσει εδώ και τέσσερα χρόνια, και δεν νομίζω ότι πρόκειται να αποδώσει τώρα».

«Χρειαζόμαστε κάποιον που δεν έχει ανάγκη το Νόμπελ Ειρήνης»

Οι υπουργοί Εξωτερικών εμφανίζονται κάπως διχασμένοι γύρω από την ιδέα του διορισμού ενός και μόνο διαπραγματευτή εκ μέρους της ΕΕ για τη Ρωσία.

Η Μπεάτε Μάινλ-Ράισινγκερ από την Αυστρία δήλωσε ότι αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα, σημειώνοντας ότι «η ΕΕ δεν πρέπει [απλώς] να προετοιμάζεται».

Η ίδια συμπλήρωσε ότι θα «πιέσει ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει θέση, να είναι σε θέση να διαπραγματευτεί πέρα από τα δικά της συμφέροντα, και να διορίσει έναν επικεφαλής διαπραγματευτή».

Από την πλευρά του, ο Ξαβιέ Μπετέλ από το Λουξεμβούργο ανέφερε ότι «υπάρχουν τόσοι πολλοί καλοί άνθρωποι» για τη θέση, υπογραμμίζοντας πως «αυτό που θα ήταν σημαντικό είναι να μην είναι… κάποιος που είναι γείτονας της Ρωσίας», αλλά κάποιος με μεγαλύτερη απόσταση από τη σύγκρουση.

«Ίσως μια τριάδα τριών ανθρώπων – αρχηγοί κρατών, υπουργός εξωτερικών, πρώην πρωθυπουργοί; Ίσως οι πρώην πολιτικοί να φοβούνται λιγότερο τα αποτελέσματα; Χρειαζόμαστε να βρούμε κάποιον που δεν έχει ανάγκη ένα Νόμπελ Ειρήνης», αστειεύτηκε.

Ωστόσο, οι ηγέτες της ανατολικής πτέρυγας -ο Κεστούτις Μπούντρις από τη Λιθουανία και ο Μάργκους Τσάκνα από την Εσθονία- συντάχθηκαν με την άποψη της Κάλας.

«Δεν είναι η ώρα να συζητάμε για το ποιος πρόκειται να κάνει τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Μπούντρις. «Πρέπει να συζητήσουμε τι κάνουμε για να ασκήσουμε πρόσθετη πίεση στη Ρωσία».

Ο Τσάκνα, μάλιστα, χρησιμοποίησε την ίδια ορολογία με την Κάλας, αποκαλώντας ολόκληρη τη συζήτηση «παγίδα», ενώ σχολίασε και την αναφορά του Μπετέλ στο Νόμπελ Ειρήνης.

«Όποιος και αν θα ήθελε να πάει αυτή τη στιγμή – αυτός ο τύπος δεν πρόκειται να πάρει βραβείο Νόμπελ, επειδή δεν πρόκειται να υπάρξουν σοβαρές συνομιλίες».

Ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ από τη Γερμανία

Την ίδια ώρα, η Γερμανία ανακοίνωσε ότι το Γερμανο-Ολλανδικό Σώμα του ΝΑΤΟ θα αναλάβει ρόλο τακτικού στρατηγείου για την Εσθονία και τη Λετονία στο πλαίσιο των αμυντικών σχεδίων της Συμμαχίας γύρω στα μέσα του έτους, σύμφωνα με το Reuters.

«Η ανάπτυξη ενός επιπλέον τακτικού στρατηγείου στην περιοχή ενισχύει τη συνοχή του ΝΑΤΟ και υποστηρίζει την αποτροπή της Ρωσίας», ανέφερε το γερμανικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι «με την εγκαθίδρυση ενός δεύτερου στρατηγείου στην περιοχή, η Γερμανία και η Ολλανδία αποδεικνύουν την ετοιμότητα και την ικανότητά τους να αναλάβουν την ευθύνη για την αποτροπή και την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ», ιδιαίτερα εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία.

Με πληροφορίες από: Guardian