Πανελλήνιες 2026: Το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη προς τους υποψηφίους – «Είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας»»

Ευανθία Τασσοπούλου

Πολιτική

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη
Ενόψει των πανελληνίων εξετάσεων που αρχίζουν αύριο, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, έστειλε μήνυμα προς τους υποψηφίους.

«Σε λίγες ώρες θα βρεθείτε σε μια αίθουσα σαν αυτή, για να ολοκληρώσετε μια μεγάλη διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, αγωνία, κούραση, επιμονή και όνειρα. Ξέρω καλά ότι αυτή η περίοδος είναι απαιτητική και φορτισμένη για πολλές και πολλούς από εσάς» σημειώνει.

«Θέλω όμως σήμερα να σας πω κάτι ουσιαστικό: Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι μια σημαντική στιγμή. Δεν είναι όμως η μοναδική στιγμή που θα καθορίσει τη ζωή σας. Είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας. Ένας βαθμός αποτυπώνει μια προσπάθεια σε μια συγκεκριμένη ημέρα και σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. Δεν μπορεί να αποτυπώσει την αξία σας ως ανθρώπων, τη δύναμη του χαρακτήρα σας, τα ταλέντα σας ή όλα όσα μπορείτε να πετύχετε παρακάτω στη ζωή σας» αναφέρει στο βίντεο η Σοφία Ζαχαράκη.

«Αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι η προσπάθεια που κάνατε όλο αυτό το διάστημα. Οι ώρες που αφιερώσατε. Οι δυσκολίες που ξεπεράσατε. Οι στιγμές που κουραστήκατε αλλά συνεχίσατε. Και γι’ αυτό πρέπει να αισθάνεστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Το άγχος που αισθάνεστε είναι φυσιολογικό. Σημαίνει ότι νοιάζεστε, ότι προσπαθήσατε, ότι δώσατε τον καλύτερό σας εαυτό. Εμπιστευθείτε την προετοιμασία σας, κρατήστε καθαρό μυαλό και προχωρήστε με πίστη στις δυνατότητές σας. Θέλω επίσης να θυμάστε κάτι ακόμη: Η ζωή έχει περισσότερους δρόμους απ’ όσους πολλές φορές μπορούμε να δούμε σήμερα. Με επιλογές, νέες ευκαιρίες και διαφορετικές αφετηρίες για τον καθένα» περιγράφει η υπουργός Παιδείας.

«Ανήκετε στις γενιές που δεν σας φοβίζουν οι αλλαγές, τις κυνηγάτε, προετοιμάζεστε γι’ αυτές και τις προετοιμάζετε. Οι οικογένειές σας, οι εκπαιδευτικοί σας και όλοι εμείς στεκόμαστε δίπλα σας με εμπιστοσύνη, πίστη και περηφάνια. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία» καταλήγει στο μήνυμά της.

14:50 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

