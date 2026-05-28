Καλεντερίδης στον Realfm 97,8 για τουρκικές προκλήσεις: Πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά η Ελλάδα – Δεν είναι λογικό να περιμένουμε να μας βιάσουν και μετά να πάρουμε μέτρα

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Σάββας Καλεντερίδης
Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας μίλησε ο γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, Σάββας Καλεντερίδης στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

Καλεντερίδης στον Realfm 97,8: Η Τουρκία θεωρεί ότι η εξωστρέφεια που δείχνει η Ελλάδα αντιστρατεύεται τη διακήρυξη των Αθηνών και γι’ αυτό αυξάνει την πίεση

Ερωτηθείς εάν ανησυχεί για κάποιο θερμό επεισόδιο μέσα στο καλοκαίρι, ήταν καθησυχαστικός.  «Όχι, δεν ανησυχώ καθόλου υπό αυτή την έννοια. Ξέρετε, η Τουρκία έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδας. Έχει κληρονομήσει μία παράδοση στο κράτος, η οποία κουβαλάει τις εμπειρίες 1.100 ετών ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που είχε και υψηλή στρατηγική, και άλλων 4-5 αιώνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας, ούτε τα 85 εκατομμύρια (σ.σ. πληθυσμός), ούτε τα όπλα της. Το τουρκικό κράτος λοιπόν αναλύει εδώ και καιρό τα αντανακλαστικά και τη συμπεριφορά του ελληνικού κράτους και του ελληνικού συστήματος εξουσίας απέναντι στις προκλήσεις. Και επειδή η Τουρκία βλέπει ότι η Ελλάδα δεν τολμά να αναγκάσει την Τουρκία να πληρώσει ένα τίμημα για τις προκλήσεις, έχουμε αυτό το διάστημα, ιδίως μετά το 1995 με το casus belli, την προώθηση των τουρκικών διεκδικήσεων μέχρι το κέντρο του Αιγαίου, προς το παρόν, χωρίς ουσιαστικές αντιδράσεις από την Ελλάδα», τόνισε ο κ. Καλεντερίδης.

Πώς θα μπορούσε να αντιδράσει η Ελλάδα απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις

Κληθείς να διευκρινίσει πώς θα μπορούσε να αντιδράσει η Ελλάδα, πέρα από τη διεθνοποίηση του θέματος, ο κ. Καλεντερίδης έδωσε δύο παραδείγματα.

«Η Τουρκία μας έχει προειδοποιήσει ότι θα διεκδικήσει παραδοσιακά δικαιώματα στο Αιγαίο, όπως διεκδίκησαν οι Ιταλοί στα χωρικά μας σύνορα, μεταξύ 6 και 12 ναυτιών μιλίων για τους Ιταλούς αλιείς, επικαλούμενοι παραδοσιακά δικαιώματα. Οι Τούρκοι, λοιπόν, αλωνίζουν στο Αιγαίο και στα χωρικά ύδατα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ του κ. Τσίπρα είχε ακυρώσει το άρθρο του ποινικού κώδικα που ποινικοποιούσε, προέβλεπε κατάσχεση πλοίων και φυλάκιση σε αυτούς που ψαρεύουν παράνομα στα χωρικά ύδατα. Το ακυρώσαμε και μπήκαν μέσα στα χωρικά μας. Οι Τούρκοι κρατούν τους ηλεκτρονικούς χάρτες για καθημερινή παρουσία των τουρκικών σκαφών στις ελληνικές θάλασσες, όπου κλέβουν τον ενάλιο πλούτο.

Αυτό, όταν κάποια στιγμή πάμε σε κάποιο τραπέζι να συζητήσουμε, θα τα βάλουν κάτω και θα πουν ότι “ορίστε, εμείς τα τελευταία 30 χρόνια ψαρεύουμε, δεν μπορείτε να κάνετε ενέργειες για να μας το απαγορεύσετε”. Η παρούσα κυβέρνηση, επανέφερε το σχετικό άρθρο, αλλά χωρίς βαριές ποινές. Εάν όμως η Ελλάδα αύριο συλλάβει δύο-τρία τουρκικά σκάφη, κατασχεθούν και επιβληθούν ποινές, την επόμενη μέρα η Τουρκία θα αλλάξει συμπεριφορά», είπε.

Σέρμπος στον Realfm 97,8: Στο κομμάτι της προνοητικής διπλωματίας, πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα – Το θέμα της Τουρκίας πρέπει να μας ενώσει, όχι να μας διχάσει

Προτείνει ψήφισμα από το ελληνικό Κοινοβούλιο

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε  στο προκλητικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Άγκυρα για τη Γαλάζια Πατρίδα. «Η Ελλάδα έχει κάποια στοιχεία, και αν δεν έχει θα μπορούσε να βρει – για αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό Κοινοβούλιο. Πάσσαλος πασσάλῳ ἐκκρούεται. Η Τουρκία κάνει ψηφίσματα για το casus belli; Ψήφισμα και το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Δεν πρόκειται η Ελλάδα να συναινέσει σε οποιαδήποτε κίνηση, έστω και για ένα ευρώ προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Τουρκία δεν άρει το casus belli, για παράδειγμα, και αν τολμήσει να ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο. Να πάρει, λοιπόν, και η ελληνική κυβέρνηση την εντολή από το Κοινοβούλιο- μια ομόφωνη απόφαση του Κοινοβουλίου- ούτως ώστε να δεσμευτεί, και από εκεί και μετά να κανονίσουν και οι φίλοι της Τουρκίας στην Ευρώπη την πορεία τους».

Καραμανλής: Εξωφρενικός ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία – Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των «ήρεμων νερών»

«Δεν είναι λογική αυτή, να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά, δηλαδή να περιμένουμε να μας βιάσουν και μετά να πάρουμε μέτρα. Πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά η Ελλάδα. Η κατάσταση θα γίνει εφιαλτική» πρόσθεσε.

«Αν δεν αντιδράς πώς θα γίνει θερμό επεισόδιο;»

«Υπάρχει ο εξής τραγέλαφος.  Αντί να έχουμε μουσείο Γενοκτονίας, έχουμε μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη.  Ας βάλουν οι υπηρεσίες μερικούς μεταφραστές να ακούνε τι λένε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι, ερχόμενοι κατά δεκάδες χιλιάδες στο μουσείο, λένε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια τουρκική πόλη.

Αν δεν αλλάξουν τα αντανακλαστικά του ελληνικού κράτους απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις, συγγνώμη, ούτε θερμό επεισόδιο θα δούμε, ούτε τίποτα. Αν δεν αντιδράς, πώς θα γίνει το θερμό επεισόδιο; Η Τουρκία θα συνεχίσει να επεκτείνει τις διεκδικήσεις της και δυτικώς του 25ου μεσημβρινού» κατέληξε ο Σάββας Καλεντερίδης.

 

