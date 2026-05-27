Προκλητικό κρεσέντο Γκιουλέρ: Επαναφέρει την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και «δείχνει» τη Γαλάζια Πατρίδα – «Δεν θα μείνουμε αδιάφοροι»

Σε μια περίοδο που η Άγκυρα μεθοδεύει τη νομική θωράκιση των μονομερών διεκδικήσεών της μέσω του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα», ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, επέλεξε να συντηρήσει το κλίμα έντασης.

Από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, ο Γκιουλέρ επανέφερε τις τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο.

Προκλητικές δηλώσεις από τα σύνορα με τον Έβρο

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, συνοδευόμενος από την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο Γιασάρ Γκιουλέρ επισκέφθηκε στρατιωτικές μονάδες στην Αδριανούπολη.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αφού εξήρε το επίπεδο ετοιμότητας των τουρκικών δυνάμεων στα σύνορα και τη «πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική ασφαλείας» με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων, έσπευσε να θέσει στο επίκεντρο τις τουρκικές διεκδικήσεις σε θάλασσα και αέρα.

«Σε ένα τόσο κρίσιμο γεωπολιτικό περιβάλλον, παρακολουθούμε προσεκτικά όλες τις εξελίξεις και προστατεύουμε αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας. Τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων μας, ειδικά στις θαλάσσιες και εναέριες περιοχές μας, είναι από τα πιο ευαίσθητα θέματα των πολιτικών ασφαλείας μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, «φωτογραφίζοντας» το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας.

Στο στόχαστρο τα ελληνικά νησιά και η αμυντική τους θωράκιση

Συνεχίζοντας την πάγια τακτική της Άγκυρας να διαστρεβλώνει το Διεθνές Δίκαιο και να αμφισβητεί τα νόμιμα δικαιώματα της Ελλάδας, ο Τούρκος ΥΠΑΜ επιτέθηκε ανοιχτά στην Αθήνα για την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στα νησιά του Αιγαίου.

«Οι δραστηριότητες που στοχεύουν στον εξοπλισμό νησιών, τα οποία θα έπρεπε να βρίσκονται σε μη στρατιωτικοποιημένο καθεστώς, είναι ασύμβατες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Θα πρέπει να είναι πολύ καλά γνωστό ότι δεν θα παραμείνουμε αδιάφοροι σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία στοχεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας και τα νόμιμα συμφέροντά μας στις θάλασσές μας», σημείωσε ο Γκιουλέρ.

Και πρόσθεσε: «Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, με την υψηλή επιχειρησιακή τους ικανότητα, τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, την ισχυρή δομή προσωπικού και την εμπειρία τους στο πεδίο, διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή στρέφεται κατά της χώρας μας. Ομοίως, οι Τουρκοκύπριοι…».

Επίσης ισχυρίστηκε πως, «Τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χώρα του τάσσεται υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων μέσω διαλόγου, σπεύδοντας όμως αμέσως μετά να συμπληρώσει απειλητικά ότι «αυτή η προσέγγιση δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα συμβιβαστούμε», χαρακτηρίζοντας τις ελληνικές θέσεις ως «μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων».

Επιμονή στον ρόλο του «εγγυητή» στην Κύπρο

Ο Γκιουλέρ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας τη σκληρή γραμμή της Άγκυρας και τη στήριξη στο ψευδοκράτος.

Όπως δήλωσε, η στάση της Τουρκίας για την ασφάλεια και την προστασία των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων παραμένει ξεκάθαρη.

«Όπως πάντα, η Τουρκία, ως εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των ομογενών της και να προστατεύει την ασφάλεια και τα δικαιώματά τους», κατέληξε.

Η γεωπολιτική στάση της Άγκυρας

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας επιχείρησε να εντάξει την στρατηγική της χώρας του στο γενικότερο πλαίσιο της διεθνούς αστάθειας. «Διανύουμε μια ευαίσθητη περίοδο στην άμεση περιοχή μας, όπου αυξάνονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια, οι εντάσεις και οι συγκρούσεις», δήλωσε αρχικά.

Αναφέρθηκε εκτενώς στις εξελίξεις στον άξονα ΗΠΑ-Ιράν-Ισραήλ, τις επιθέσεις στη Γάζα και τον Λίβανο –τα οποία χαρακτήρισε ως κύριες πηγές αστάθειας για τη Μέση Ανατολή– αλλά και στις πολυεπίπεδες επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, θέλοντας έτσι να παρουσιάσει την Τουρκία ως μια δύναμη που «επιβάλλεται» να παρέμβει για να καλύψει τα όποια κενά ασφαλείας στην περιοχή.