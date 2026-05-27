Γιάννης Καλλιάνος για τα σενάρια ένταξής του σε κόμμα Σαμαρά: «Δεν έχω να πάω πουθενά» – ΒΙΝΤΕΟ

«Δεν έχει να πάει πουθενά» διαμηνύει με ανάρτησή του στα social media ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος, βάζοντας τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες, τα οποία τον παρουσιάζουν να εξετάζει την ένταξή του στο πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

«Όταν πρωτοεμφανίστηκα στην πολιτική, ένας μεγαλύτερος άνθρωπος, με τεράστια εμπειρία ζωής, μού είχε πει κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ: “Όσο περισσότερο σε αγαπάει ο κόσμος, τόσο περισσότερες επιθέσεις θα δέχεσαι”. Και τελικά, αποδεικνύεται σχεδόν καθημερινά. Το Σταυρό μας και προχωράμε. Και τίποτα δεν μας αγγίζει» αναφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος στη λεζάντα του βίντεο που ανάρτησε στο Facebook.

«Τις τελευταίες ημέρες διακινείται ένα σενάριο σχετικά με εμένα, σύμφωνα με το οποίο θα ενταχθώ στο κόμμα του κ. Σαμαρά, αν αυτός το δημιουργήσει. Όσοι με γνωρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζουν πολύ καλά πως πορεύομαι, πάντα με καθαρές θέσεις και χωρίς πολιτικές μετακινήσεις εντυπωσιασμού. Ο στόχος μου ήταν και παραμένει να είμαι χρήσιμος στην κοινωνία, στους πολίτες που με εμπιστεύονται και στους ανθρώπου που με έστειλαν στη Βουλή, οι οποίοι προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία» τονίζει ο βουλευτής της ΝΔ.

Και προσθέτει: «Προσωπικά, ποτέ δεν πίστεψα στις λογικές διχασμού και δημιουργίας “στρατοπέδων” μέσα στον ίδιο πολιτικό χώρο. Αντιθέτως, πιστεύω ότι η παράταξη δυναμώνει μέσα από την ενότητα, τη σύνθεση και τον αλληλοσεβασμό ανθρώπων που έχουν κοινές αγωνίες για την πατρίδα»

«Τον κ. Σαμαρά, ως πρώην Πρωθυπουργό, τον σέβομαι απολύτως. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ δεν έχω να πάω πουθενά» ξεκαθαρίζει ο Γιάννης Καλλιάνος

«Αυτό που εύχομαι είναι ενότητα και σοβαρότητα, όχι διαρκή σενάρια διάσπασης, αποχωρήσεων και πολιτικών μετακινήσεων. Οι πολίτες σήμερα περιμένουν λύσεις, δουλειά και ουσία. Όχι παραπολιτικά παιχνίδια και ιστορίες επιστημονικής φαντασίας» συμπληρώνει.

«Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που ορισμένοι κατασκευάζουν “ειδήσεις” γύρω από το πρόσωπό μου. Είναι οι ίδιοι που το 2019 και το 2023 έγραφαν ότι δήθεν μιλούσα σε άδειες καρέκλες στις προεκλογικές μου συγκεντρώσεις. Τελικά, οι πολίτες απάντησαν μόνοι τους. Με τίμησαν το 2019 με 20.000 σταυρούς και τέσσερα χρόνια αργότερα με 30.000 ψήφους. Γι’ αυτό αντιμετωπίζω εδώ και πολλά χρόνια τέτοιου είδους “πληροφορίες” με χαμόγελο και με κράνος, αν είμαι με τη μηχανή» καταλήγει ο Γιάννης Καλλιάνος

Δείτε το βίντεο του Γιάννη Καλλιάνου: