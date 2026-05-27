Ελένη Ράντου για Γωγώ Μαστροκώστα: «Δεν δίνει η ηλικία την πληρότητα στη ζωή, αλλά η βαθιά αγάπη που έχεις προλάβει να απολαύσεις»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Ελένη Ράντου
Φωτογραφία: Instagram/eleni_rantou
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές βιώνουν τα αγαπημένα πρόσωπα της Γωγώς Μαστροκώστα, τα οποία «αποχαιρέτησαν» την Τετάρτη 27 Μαΐου την λαμπερή γυμνάστρια. Η Ελένη Ράντου, πριν από λίγες ώρες, έκανε μία πολύ όμορφη και συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, για την αείμνηστη παρουσιάστρια.

Ελένη Ράντου: «Έτρωγα πάρα πολύ μπούλινγκ απ’ όλα τα παιδιά – Ντρεπόμουν να βγω»

Στο post που πραγματοποίησε στο προφίλ της στη διάσημη πλατφόρμα, η Ελένη Ράντου αναφέρθηκε στην πληρότητα των ανθρώπων που φεύγουν από τη ζωή, όταν έχουν πάρει πολλή αγάπη.

Συγκεκριμένα, η καταξιωμένη καλλιτέχνις έγραψε: «Τελικά όταν φεύγει κανείς και έχει πάρει τόση αγάπη… τότε φεύγει πλήρης. Νομίζω δεν δίνει η ηλικία την πληρότητα στη ζωή αλλά η βαθιά αγάπη που έχεις προλάβει να απολαύσεις. Καλό ταξίδι στη Γωγώ. Έφυγε τελικά πλήρης».

Ελένη Ράντου: Επειδή δεν έλαβα τρυφερότητα, έδωσα υπερβολική στην κόρη μου

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Όσο περισσότερο σκέφτεστε, τόσο χειρότερες αποφάσεις μπορεί να παίρνετε – Ανατρεπτική έρευνα

ΕΟΦ: Τρίμηνη απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φάρμακα

Αγίου Πνεύματος: Μειωμένη η ζήτηση των Ελλήνων για το τριήμερο – Οι προορισμοί που βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις

«Επανεκκίνηση» για τον e-ΕΦΚΑ: Όλα όσα αλλάζουν με τα 2 νέα ψηφιακά έργα – Τι κερδίζουν οι ασφαλισμένοι

Επιστήμονες ανέπτυξαν ρομπότ για χειρουργικές επεμβάσεις σε μέγεθος σπόρου

Notepad: Πώς να ενεργοποιήσετε το Dark Mode στο Σημειωματάριο των Windows
περισσότερα
18:20 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Γιωργής Τσουρής: «Τον άγχωνα τον άνθρωπο, ήμουν καταχρηστικότατος»

Καλεσμένος στο «Πρωίαν σε είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά, ήταν το πρωί τ...
17:31 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Γωγώ Μαστροκώστα: Συγκινεί η ανιψιά της – «Σήμερα αποχαιρετήσαμε έναν άγγελο…»

Το ύστατο «χαίρε» είπαν την Τετάρτη 27 Μαΐου συγγενείς και φίλοι στη Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία...
09:41 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Δανάη Μπάρκα: Δεν έχω στείλει προσκλητήρια για τον γάμο που γίνεται τον Ιούνιο – Είμαι ανοργάνωτη αλλά χαρούμενη

«Έχει ακουστεί και η ημερομηνία η σωστή, αλλά έχουν ακουστεί και διάφορα. Έχω βρει νυφικό. Θα ...
03:15 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Κατερίνα Γερονικολού: «Θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου, όχι του παντρεμένου» – ΒΙΝΤΕΟ

Για την απόφασή της να απέχει από τον θεσμό του γάμου και την ανάγκη της να νιώθει ελεύθερη μέ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν