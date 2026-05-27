Ελένη Ράντου για Γωγώ Μαστροκώστα: «Δεν δίνει η ηλικία την πληρότητα στη ζωή, αλλά η βαθιά αγάπη που έχεις προλάβει να απολαύσεις»

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές βιώνουν τα αγαπημένα πρόσωπα της Γωγώς Μαστροκώστα, τα οποία «αποχαιρέτησαν» την Τετάρτη 27 Μαΐου την λαμπερή γυμνάστρια. Η Ελένη Ράντου, πριν από λίγες ώρες, έκανε μία πολύ όμορφη και συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, για την αείμνηστη παρουσιάστρια.

Στο post που πραγματοποίησε στο προφίλ της στη διάσημη πλατφόρμα, η Ελένη Ράντου αναφέρθηκε στην πληρότητα των ανθρώπων που φεύγουν από τη ζωή, όταν έχουν πάρει πολλή αγάπη.

Συγκεκριμένα, η καταξιωμένη καλλιτέχνις έγραψε: «Τελικά όταν φεύγει κανείς και έχει πάρει τόση αγάπη… τότε φεύγει πλήρης. Νομίζω δεν δίνει η ηλικία την πληρότητα στη ζωή αλλά η βαθιά αγάπη που έχεις προλάβει να απολαύσεις. Καλό ταξίδι στη Γωγώ. Έφυγε τελικά πλήρης».