Ελένη Ράντου: Επειδή δεν έλαβα τρυφερότητα, έδωσα υπερβολική στην κόρη μου

Η αγαπημένη ηθοποιός Ελένη Ράντου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Vogue Greece, μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη μητρότητα.

Τώρα, που η κόρη σας είναι πια ανεξάρτητη και η φροντίδα που χρειάζεται δεν επείγει, αναρωτιέστε αν ήσασταν καλή μητέρα;

«Παρατηρώ ό,τι κάνει, πόσο δυνατή και ανθεκτική είναι ζώντας στο εξωτερικό και αναρωτιέμαι με τον φόβο μήπως δεν την ξέρω τελικά. Κάνουμε προβολές στα παιδιά μας και καταλήγουμε να βλέπουμε πως είναι άλλοι άνθρωποι από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας».

Προσέξατε να μην κάνετε με εκείνη τα λάθη των δικών σας γονιών;

«Ο ρόλος της μάνας εξαρτάται από τον χαρακτήρα και τα βιώματα. Εγώ, επειδή δεν έλαβα τρυφερότητα, έδωσα υπερβολική. Ό,τι κουβαλάς, το μεταφέρεις. Ως δεύτερο παιδί, είχα πάντα μια αίσθηση πως δεν έχω τόσο χώρο, πως και να έλειπα δεν θα γινόταν κάτι.

Δεν ήθελα αυτά που ένιωσα εγώ να τα νιώσει το παιδί μου. Θυμάμαι να λέω στην κόρη μου “σ’ αγαπώ” τόσο συχνά που, κάποια στιγμή, όταν ήταν τριών χρονών, μου είπε: “Το ξέρω, σταμάτα να μου το λες. Μου το έχεις πει χίλιες φορές”».