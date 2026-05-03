Το κάστρο έκρυβε ένα απροσδόκητο μυστικό: Σπάνιο ρωμαϊκό εύρημα της Θεάς Αφροδίτης συγκλονίζει τους αρχαιολόγους

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & Τεχνολογία

Φωτογραφία: National Trust Archaeology
Φωτογραφία: National Trust Archaeology

Κάτω από τα επιβλητικά τείχη ενός από τα πιο διάσημα μεσαιωνικά φρούρια της Αγγλίας, η γη φύλαγε για αιώνες ένα απροσδόκητο μυστικό από την αρχαιότητα. Μια πρόσφατη ανασκαφή στο Κάστρο Μπόντιαμ έφερε στο φως ένα εύρημα που συνδέει το μεσαιωνικό παρελθόν με τη ρωμαϊκή αίγλη.

Αρχαιολογική έκπληξη: Βρέθηκαν τάφοι βρεφών με χρυσό και πορφύρα – Προνόμια αποκλειστικά για Ρωμαίους αυτοκράτορες
Φωτογραφία: National Trust Archaeology
Φωτογραφία: National Trust Archaeology
Φωτογραφία: National Trust Archaeology
Φωτογραφία: National Trust Archaeology

Ένα μικρό θραύσμα ρωμαϊκού ειδωλίου, που πιστεύεται ότι απεικονίζει τα «οπίσθια» της θεάς Αφροδίτης, ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών στο Κάστρο Μπόντιαμ.

Το εύρημα είναι ένα από τα πολλά αντικείμενα που ήρθαν στο φως στο πλαίσιο ενός προγράμματος εξερεύνησης της περιοχής γύρω από τη γνωστή μεσαιωνική τοποθεσία.

Σπουδαίες αρχαιολογικές ανακαλύψεις κατά την κατασκευή σιδηροδρόμου – Η ρωμαϊκή «μήτρα» που δημιουργούσε τις πανοπλίες των λεγεωνάριων
Φωτογραφία: National Trust Archaeology
Φωτογραφία: National Trust Archaeology

Ένας αιώνας φροντίδας και νέες αποκαλύψεις στο Μπόντιαμ

Οι εργασίες πραγματοποιούνται με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τότε που το National Trust ανέλαβε τη φροντίδα του κάστρου.

Φωτογραφία: National Trust Archaeology
Φωτογραφία: National Trust Archaeology

Αν και το κτίσμα του 14ου αιώνα έχει μελετηθεί εκτενώς, ο περιβάλλων χώρος δεν έχει εξεταστεί με την ίδια λεπτομέρεια.

Αρχαιολογική αποκάλυψη: Ερευνητές ανέκτησαν χαμένες σελίδες από σπάνιο χειρόγραφο της Καινής Διαθήκης

Οι αρχαιολόγοι που συμμετέχουν στην ανασκαφή προσπαθούν να σχηματίσουν μια σαφέστερη εικόνα για το πώς χρησιμοποιούνταν η περιοχή πολύ πριν χτιστεί το κάστρο, ιδιαίτερα κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.

Φωτογραφία: National Trust Archaeology
Φωτογραφία: National Trust Archaeology

Επικεφαλής της ανασκαφής είναι η Nathalie Cohen, αρχαιολόγος του National Trust και Πρόεδρος του Βασιλικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (Royal Archaeological Institute).

Φωτογραφία: National Trust Archaeology
Φωτογραφία: National Trust Archaeology

Η ίδια και η ομάδα της συνεργάζονται με εθελοντές τα τελευταία δύο χρόνια για τη διερεύνηση θαμμένων ερειπίων σε ολόκληρη την τοποθεσία, εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους στη δραστηριότητα κοντά στον ποταμό Ρόδερ (River Rother).

Φωτογραφία: National Trust Archaeology
Φωτογραφία: National Trust Archaeology

Ένα σπάνιο εύρημα από την καρδιά της Γαλατίας

Το θραύσμα της Αφροδίτης ανακαλύφθηκε από την εθελόντρια Abigail Winslow. Κατασκευασμένο από λευκό πηλό, αποτελούσε κάποτε μέρος ενός μικρού αγαλματιδίου.

Φωτογραφία: National Trust Archaeology
Φωτογραφία: National Trust Archaeology

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι χρονολογείται στον 2ο αιώνα μ.Χ. και κατασκευάστηκε στην Κεντρική Γαλατία. Αν και παρόμοια ειδώλια έχουν ανακαλυφθεί στο παρελθόν, δεν είναι συνηθισμένα στη Βρετανία.

Φωτογραφία: National Trust Archaeology
Φωτογραφία: National Trust Archaeology

Ο Δρ. Μάθιου Φίτοκ, ειδικός στη μελέτη ρωμαϊκών κεραμικών ειδωλίων, δήλωσε ότι το κομμάτι πιθανότατα προέρχεται από ένα τυποποιημένο σχέδιο που απεικονίζει την Αφροδίτη όρθια, με το ένα χέρι να κρατά ένα ένδυμα και το άλλο να αγγίζει τα μαλλιά της.

Φωτογραφία: National Trust Archaeology
Φωτογραφία: National Trust Archaeology

Παρόλο που οι μορφές της Αφροδίτης είναι από τους πιο γνώριμους τύπους, μόλις μερικές εκατοντάδες έχουν καταγραφεί σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Βρετανία. Τέτοια ευρήματα βοηθούν τους ερευνητές να κατανοήσουν πτυχές των πεποιθήσεων και της καθημερινής ζωής στην περιοχή εκείνη την εποχή.

Ίχνη του ρωμαϊκού ναυτικού στα θεμέλια του κάστρου

Άλλα αντικείμενα που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της ανασκαφής υποδεικνύουν συνεχή ρωμαϊκή δραστηριότητα στην περιοχή.

Ταυτοποιήθηκαν κεραμίδια με τη σφραγίδα της Classis Britannica, γεγονός που υποδηλώνει σύνδεση με το ρωμαϊκό ναυτικό.

Επίσης, βρέθηκαν θραύσματα κεραμικής, γυαλιού και δομικών υλικών, τα περισσότερα από τα οποία χρονολογούνται μεταξύ του 2ου και του 4ου αιώνα.

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα ευρήματα είναι τμήμα ενός ρωμαϊκού «αγγείου-προσώπου» (face pot), ενός τύπου σκεύους διακοσμημένου με ανθρώπινα χαρακτηριστικά.

Ένα άλλο κομμάτι κεραμικής με παραστατικό σχέδιο χρονολογείται στα τέλη του 4ου ή στις αρχές του 5ου αιώνα.

Μαζί, αυτά τα αντικείμενα υποδηλώνουν ότι η περιοχή παρέμεινε σε χρήση για μια μακρά χρονική περίοδο.
Η ανασκαφή αποτελεί μέρος του προγράμματος «Bodiam 100», στο οποίο συμμετέχουν ερευνητές από το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του University College London και το Archaeology South-East, μαζί με τοπικές αρχαιολογικές ομάδες.

Οι εθελοντές έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στο έργο, προσφέροντας χιλιάδες ώρες στην ανασκαφή, την καταγραφή των ευρημάτων και την ενημέρωση των επισκεπτών.

Ραντεβού των αρχαιολόγων με την ιστορία

Η οικονομική υποστήριξη προήλθε από διάφορους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ρωμαϊκής Εταιρείας (Roman Society) και του Συμβουλίου Βρετανικής Αρχαιολογίας Νοτιοανατολικής Αγγλίας (Council for British Archaeology South-East). Ορισμένα από τα ευρήματα, συμπεριλαμβανομένου του θραύσματος της Αφροδίτης, εκτίθενται πλέον στο Μουσείο Castle Cottage στο Μπόντιαμ.

Η ανασκαφή πρόκειται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, με τους επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε ξεναγήσεις και να μάθουν περισσότερα για τις ανακαλύψεις από την ομάδα που εργάζεται στην τοποθεσία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το «κόλπο» της Victoria Beckham για επίπεδη κοιλιά – Ποιο ρόφημα πίνει κάθε πρωί;

Είναι αλήθεια ότι τα κοτόπουλα τρέχουν ακέφαλα όταν θανατώνονται; Η απίστευτη περίπτωση ενός κόκορα που έζησε για 18 μήνες

Παγωτό: Είδος πολυτελείας για τους καταναλωτές – Σε ποια περίπτωση θα αυξηθεί η τιμή του κατά 0,50 ευρώ

Βουλή: Τη Δευτέρα αρχίζει η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τα κρυπτοστοιχεία και τις εναλλακτικές μορφές πληρωμής και επεν...

Σταματήστε να αλλάζετε αδύναμους κωδικούς πρόσβασης – Αρχίστε να τους αντικαθιστάτε με Passkeys

Η αληθινή ιστορία του επιστήμονα που προσπάθησε να δημιουργήσει ένα υβρίδιο ανθρώπου-πιθήκου
περισσότερα
23:00 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Ένας λαβύρινθος στα έγκατα της γης – Ανακαλύφθηκαν 1.000 σπήλαια κρυμμένα κάτω από τους δρόμους γνωστής πόλης

Κάτω από τη βοή της σύγχρονης κίνησης και τα θεμέλια των κτιρίων του Νότιγχαμ, κρύβεται ένας σ...
19:00 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Αίνιγμα για τους επιστήμονες η «Μαύρη Γη» του Αμαζονίου: Το έδαφος 2.000 ετών που επιταχύνει θεαματικά την ανάπτυξη των φυτών

Η «μαύρη γη» (dark earth), τα παράξενα τμήματα μαύρου εδάφους στον Αμαζόνιο που ενισχύουν την ...
15:00 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Το κρυμμένο μυστικό του Γαλαξία μας: Αστρονόμοι ανακάλυψαν το αρχαίο αστρικό σύστημα «Loki»

Μια ομάδα εξαιρετικά αρχαίων άστρων, με τροχιές που “ξύνουν” το επίπεδο του γαλαξί...
08:02 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Η στιγμή που μια μπουλντόζα συνάντησε τη ρωμαϊκή ιστορία της Αντιόχειας – Ο εντυπωσιακός λαξευτός τάφος που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια έργων υποδομής

Το πλούσιο ιστορικό αποτύπωμα της Μεγάλης Αντιόχειας, το πνευματικό και εμπορικό κέντρο της ρω...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς