Σοκ στη Λάρισα: Συνελήφθη 55χρονος επιδειξίας σε παιδική χαρά 

Στη σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Λάρισα, ο οποίος έδειχνε και χάιδευε τα γεννητικά του όργανα σε παιδιά, ενώ βρισκόταν δίπλα σε παιδική χαρά, ανήμερα της Πρωτομαγιάς.

Στο περιστατικό συνέβη Πάρκο των Χρωμάτων (Χατζηχαλάρ) περίπου στις 18:00 το απόγευμα. Ο 55χρονος επιδειξίας εμφανίστηκε στο χώρο με τα όργανα γυμναστικής του Πάρκου, δίπλα από την παιδική χαρά και σύμφωνα με καταγγελία άρχισε να αυνανίζεται δημόσια μπροστά στα μικρά παιδιά.

Αστυνομικοί μετά την καταγγελία ενός πατέρα έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε τον 55χρονο που οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ η υπόθεση αναβλήθηκε για την ερχόμενη Τετάρτη.

Πηγή: onlarissa