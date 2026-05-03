«Είχε 8 μποφόρ, ένιωσα περήφανος»: Η περιγραφή του καπετάνιου της Αλοννήσου για τη μεταφορά του βρέφους από τη Σκόπελο στον Βόλο εν μέσω κακοκαιρίας

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

καπετάνιος

Τις αγωνιώδεις στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη μεταφορά του μόλις 19 μηνών βρέφους από την Σκόπελο στο νοσοκομείο Βόλου, περιέγραψε ο κ. Γιώργος Κυριαζής, ο ήρωας καπετάνιος από την Αλόννησο, ο οποίος πραγματοποίησε την διακομιδή υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Όπως είναι ήδη γνωστό, οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν όταν θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο το βρέφος να είχε έρθει σε επαφή με ποντικοφάρμακο. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω έλεγχο.

Η μεταφορά αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς επιχειρήθηκε αρχικά με ιδιωτικό σκάφος, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωσή της, οδηγώντας σε προσωρινή επιστροφή. Τελικά, με τη συνδρομή δεύτερου πλωτού μέσου που έφτασε από την Αλόννησο, το βρέφος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στον Βόλο.

Ο Γιώργος Κυριαζής μιλώντας σήμερα το πρωί στον Alpha περιέγραψε τα όσα συνέβησαν κατά τη μεταφορά του παιδιού, δηλώνοντας περήφανος που η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος, αφού όπως πληροφορήθηκε από τους γονείς το παιδάκι είναι καλά στην υγεία του.

«Κλήθηκα τα ξημερώματα. Οι άνεμοι ήταν 7-8 μποφόρ. Έφυγα από την Αλόννησο και πήγα στον Αγνώντα Σκοπέλου, στο λιμάνι, και παρέλαβα το βρέφος με τη μητέρα του και δύο γιατρούς. Επικρατούσαν δύο καιροί, τόσο βόρειος όσο και βορειοανατολικός, και ξεκινήσαμε για τον Βόλο. Δεν αργήσαμε καθόλου. Παρόλο που είχε πολλά μποφόρ, φτάσαμε ακριβώς στην ώρα μας. Κάναμε 1 ώρα και 37 λεπτά, ενώ σε κανονικές συνθήκες η διαδρομή διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά» ανέφερε και πρόσθεσε:

«Η μητέρα δεν φοβήθηκε, γιατί ο άνδρας της είναι ναυτικός και με γνώριζε, καθώς έχω εμπειρία σε τέτοιες διακομιδές. Ήταν ήρεμη. Το παιδάκι ήταν ήσυχο στην αγκαλιά της μητέρας του. Από την επικοινωνία που είχα αργότερα, όλα πήγαν καλά. Μετά χαίρεσαι, ένιωσα πολύ όμορφα και περήφανος που το παιδάκι είναι μια χαρά», κατέληξε.

