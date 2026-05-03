Κώστας Τσουκαλάς: Εκτός τόπου και χρόνου ο Πρωθυπουργός – Προκηρύξτε επιτέλους εκλογές να γυρίσουμε σελίδα

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς

«Εκλογές το συντομότερο.  Τώρα που έχουμε την προσοχή σας,  προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος. Είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε». Αυτό τονίζει σε δήλωσή του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει: «Εκτός τόπου και χρόνου ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για τις αποδόσεις του προγράμματος “Σπίτι μου 2” και την έγκριση 13.461 δανείων, ενώ ο σκοπός του προγράμματος ήταν η ωφέλεια 20.000 δικαιούχων, που θα αγόραζαν σπίτι με χαμηλότοκο δάνειο.  Για ποιο λόγο επιλέγεται η πρόωρη λήξη του προγράμματος τον Ιούνιο ενώ ακόμα δεν έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια και δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις δανείων πολλών πολιτών που έχουν προχωρήσει σε οικονομικές δεσμεύσεις;

Όσο, δε  για την αποτελεσματικότητα του μέτρου για την ανάσχεση της στεγαστικής κρίσης, τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους: το 2025 το κόστος ενοικίου αυξήθηκε  κατά 10,1% ενώ η αυξητική πορεία συνεχίζεται και το 2026».

Και συνεχίζει λέγοντας:  «Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα. Δικά του παιδιά είναι οι πλειστηριασμοί, οι κακόπιστες πρακτικές των funds, η αποθράσυνση των πιστωτών και η αποτυχία ελέγχου του ιδιωτικού χρέους. Και επ’ ευκαιρία:

Γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά  της για την εξεταστική επιτροπή για τις παράνομες παρακολουθήσεις;

Θα την  μπλοκάρετε με συνοπτικές διαδικασίες όπως διαβάζουμε στα ρεπορτάζ;

Οι σκέψεις ότι θα αλλάξετε τον Ποινικό Κώδικα, ώστε η ποινή  των Ταλ Ντίλιαν και των άλλων τριών  κατηγορουμένων να πέσει στα μαλακά, ισχύουν; Θα  διαψεύσετε αυτά τα δημοσιεύματα ή απηχούν τις προθέσεις σας;

Στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχύει ότι θα απορρίψετε την πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς σας; Τι απέγινε η άποψη σας περί φυσικού δικαστή;».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Bryan Johnson: «Θα είμαι αθάνατος σε 15 χρόνια» – Πώς υποστηρίζει ότι θα τα καταφέρει ο διάσημος biohacker

Γάμος ή εργένικη ζωή; Τι μας προστατεύει από καρκίνο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει «πίστα» – Η πρόσδεση στο άρμα του Euronext και η άνοδος στη «super league 1» των αγορών

Δημόσιο χρέος: Ισχυρό χαρτί για τις νέες αναβαθμίσεις της οικονομίας η ταχεία αποκλιμάκωσή του

Μαθηματικοί υποστηρίζουν ότι έκαναν μία σημαντική ανακάλυψη χρησιμοποιώντας το ChatGPT

Eπιστήμονες προβλέπουν την ακριβή χρονιά που η Γη θα μετατραπεί σε «γιγαντιαία μαύρη τρύπα» και προειδοποιούν για την αύξησ...
περισσότερα
11:18 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας τη Δευτέρα – Συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη

Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφ...
10:17 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τέλος στα ψιλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ

Τέλος στα «ψιλά γράμματα», αλλά και σε παράτυπες πρακτικές τραπεζών για καταναλωτικά δάνεια έω...
00:14 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Γιώργος Μυλωνάκης: Σημάδια βελτίωσης ύστερα από 17 ημέρες νοσηλείας – Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίδρασή του

Μια σκληρή μάχη εξακολουθεί να δίνει στην Εντατική ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μ...
16:08 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Αθηνά Λινού: Θετική στην προοπτική συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα – «Το πιο πιθανό ναι»

Θετική στο ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε η ανεξάρτητη βουλε...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς