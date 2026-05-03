Κώστας Τσουκαλάς: Εκτός τόπου και χρόνου ο Πρωθυπουργός – Προκηρύξτε επιτέλους εκλογές να γυρίσουμε σελίδα

«Εκλογές το συντομότερο. Τώρα που έχουμε την προσοχή σας, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος. Είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε». Αυτό τονίζει σε δήλωσή του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει: «Εκτός τόπου και χρόνου ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για τις αποδόσεις του προγράμματος “Σπίτι μου 2” και την έγκριση 13.461 δανείων, ενώ ο σκοπός του προγράμματος ήταν η ωφέλεια 20.000 δικαιούχων, που θα αγόραζαν σπίτι με χαμηλότοκο δάνειο. Για ποιο λόγο επιλέγεται η πρόωρη λήξη του προγράμματος τον Ιούνιο ενώ ακόμα δεν έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια και δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις δανείων πολλών πολιτών που έχουν προχωρήσει σε οικονομικές δεσμεύσεις;

Όσο, δε για την αποτελεσματικότητα του μέτρου για την ανάσχεση της στεγαστικής κρίσης, τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους: το 2025 το κόστος ενοικίου αυξήθηκε κατά 10,1% ενώ η αυξητική πορεία συνεχίζεται και το 2026».

Και συνεχίζει λέγοντας: «Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα. Δικά του παιδιά είναι οι πλειστηριασμοί, οι κακόπιστες πρακτικές των funds, η αποθράσυνση των πιστωτών και η αποτυχία ελέγχου του ιδιωτικού χρέους. Και επ’ ευκαιρία:

Γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις παράνομες παρακολουθήσεις;

Θα την μπλοκάρετε με συνοπτικές διαδικασίες όπως διαβάζουμε στα ρεπορτάζ;

Οι σκέψεις ότι θα αλλάξετε τον Ποινικό Κώδικα, ώστε η ποινή των Ταλ Ντίλιαν και των άλλων τριών κατηγορουμένων να πέσει στα μαλακά, ισχύουν; Θα διαψεύσετε αυτά τα δημοσιεύματα ή απηχούν τις προθέσεις σας;

Στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχύει ότι θα απορρίψετε την πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς σας; Τι απέγινε η άποψη σας περί φυσικού δικαστή;».