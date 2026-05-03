Τρόμος για τους οδηγούς ταξί στην Αγία Βαρβάρα: 25χρονος τους έσφιγγε με τη ζώνη ασφαλείας στον λαιμό για να τους ληστέψει – Αναζητείται ο συνεργός του

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

ταξί

Στην εξάρθρωση συμμορίας που λήστευε οδηγούς ταξί, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., στην Αγία Βαρβάρα. Μέχρι στιγμής, έχει συλληφθεί ένας 25χρονος ημεδαπός, ενώ αναζητείται ακόμη ένας δράστης.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν πρωινές ώρες της 27ης Απριλίου τον 25χρονο, ο οποίος αναζητούνταν στο πλαίσιο της προανάκρισης για ληστείες σε βάρος οδηγών ταξί, να επιβαίνει σε όχημα ταξί και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας όπου συνελήφθη καθώς κατείχε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Εκεί στο πλαίσιο περαιτέρω προανακριτικής έρευνας προέκυψε ότι ο 25χρονος μαζί με έτερο δράστη, τουλάχιστον από τον περασμένο Μάρτιο, επιβιβάζονταν σε ταξί, κυρίως πρωινές ώρες, προσποιούμενοι τους πελάτες και κατηύθυναν τους οδηγούς σε οδούς με ελάχιστη έως μηδενική κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Εκεί ακινητοποιούσαν τα θύματά τους χρησιμοποιώντας συνήθως τη ζώνη ασφαλείας του οδηγού, την οποία έσφιγγαν γύρω από το λαιμό τους και με την απειλή χρήσης πιστολιού ή μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα των οδηγών και διέφευγαν πεζή.

Οι δύο δράστες επιβιβάζονταν μαζί στα οχήματα ταξί και συνήθως προπλήρωναν το αντίτιμο, καταβάλλοντας στον οδηγό -10- ευρώ, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη του.

Κατά κύριο λόγο ο 26χρονος καθόταν στη θέση του συνοδηγού και ο έτερος δράστης, ο οποίος συνήθως είχε μαζί του το όπλο (πιστόλι ή μαχαίρι) στη θέση του επιβάτη, πίσω ακριβώς από τη θέση του οδηγού του οχήματος.

Από την προανάκριση εξιχνιάστηκαν -6- περιπτώσεις ληστειών σε βάρος οδηγών ταξί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

