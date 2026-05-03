Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Υπάρχουν συγγενείς του 89χρονου που θέλουν να τον φιλοξενήσουν και να αναλάβουν την ιατρική του φροντίδα» λέει ο δικηγόρος του

Την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους για λόγους υγείας, θα ζητήσει ο δικηγόρος του 89χρονου «πιστολέρο» που σκόρπισε τον τρόμο και τον πανικό στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο, όπου πυροβολώντας με καραμπίνα, τραυμάτισε πέντε εργαζόμενους.

Πριν μεταφερθεί καλά-καλά στον Κορυδαλλό, ο 89χρονος κατηγορούμενος, ετοιμάζεται να ζητήσει δια του δικηγόρου του, Βασίλη Νουλέζα, την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους. Ο ηλικιωμένος, που κατάφερε να ξεγλιστρήσει για ώρες από τις αρχές οργανώνοντας ακόμη και σχέδιο φυγής στο εξωτερικό, έχει, όπως λέει, προβλήματα υγείας.

«Στον εντολέα μου έχει τοποθετηθεί ηλεκτρονική συσκευή βηματοδότη γιατί έχει καρδιακή ανεπάρκεια και κινδυνεύει από συγκοπή ή άλλο σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Επειδή έχει και άλλα θέματα υγείας από το πεπτικό του σύστημα, θα υποβάλω αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους», αναφέρει στο Star ο δικηγόρος του 89χρονου, Βασίλης Νουλέζας.

Ακόμη και όσοι αντίκριζαν τον 89χρονο στα δικαστήρια δεν πίστευαν ότι ο ηλικιωμένος με το αργό βήμα και την ευγενική φυσιογνωμία ήταν ένας άνθρωπος… εξπέρ στα όπλα, που θα στόχευε από απόσταση αναπνοής εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ και θα έστελνε στο νοσοκομείο πέντε άτομα επειδή δεν μπορούσε να βγάλει σύνταξη στην Ελλάδα.

«Συγγενείς του 89χρονου θέλουν να τον φιλοξενήσουν»

Τέσσερις από τους πέντε τραυματίες πήραν εξιτήριο. Ένας εξακολουθεί να νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό». Όλοι είναι σε σοκ.

Ωστόσο, κάποιοι συγγενείς του 89χρονου φέρονται να είναι πρόθυμοι να τον περιθάλψουν, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

«Υπάρχουν συγγενείς στη Θεσσαλία που θέλουν να τον φιλοξενήσουν και να αναλάβουν την ιατρική του φροντίδα», λέει ο κ. Νουλέζας για τον 89χρονο.