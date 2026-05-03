Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Υπάρχουν συγγενείς του 89χρονου που θέλουν να τον φιλοξενήσουν και να αναλάβουν την ιατρική του φροντίδα» λέει ο δικηγόρος του

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

89χρονος ΕΦΚΑ

Την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους για λόγους υγείας, θα ζητήσει ο δικηγόρος του 89χρονου «πιστολέρο» που σκόρπισε τον τρόμο και τον πανικό στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο, όπου πυροβολώντας με καραμπίνα, τραυμάτισε πέντε εργαζόμενους.

Πριν μεταφερθεί καλά-καλά στον Κορυδαλλό, ο 89χρονος κατηγορούμενος, ετοιμάζεται να ζητήσει δια του δικηγόρου του, Βασίλη Νουλέζα, την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους. Ο ηλικιωμένος, που κατάφερε να ξεγλιστρήσει για ώρες από τις αρχές οργανώνοντας ακόμη και σχέδιο φυγής στο εξωτερικό, έχει, όπως λέει, προβλήματα υγείας.

«Στον εντολέα μου έχει τοποθετηθεί ηλεκτρονική συσκευή βηματοδότη γιατί έχει καρδιακή ανεπάρκεια και κινδυνεύει από συγκοπή ή άλλο σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Επειδή έχει και άλλα θέματα υγείας από το πεπτικό του σύστημα, θα υποβάλω αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους», αναφέρει στο Star ο δικηγόρος του 89χρονου, Βασίλης Νουλέζας.

Ακόμη και όσοι αντίκριζαν τον 89χρονο στα δικαστήρια δεν πίστευαν ότι ο ηλικιωμένος με το αργό βήμα και την ευγενική φυσιογνωμία ήταν ένας άνθρωπος… εξπέρ στα όπλα, που θα στόχευε από απόσταση αναπνοής εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ και θα έστελνε στο νοσοκομείο πέντε άτομα επειδή δεν μπορούσε να βγάλει σύνταξη στην Ελλάδα.

«Συγγενείς του 89χρονου θέλουν να τον φιλοξενήσουν»

Τέσσερις από τους πέντε τραυματίες πήραν εξιτήριο. Ένας εξακολουθεί να νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό». Όλοι είναι σε σοκ.

Ωστόσο, κάποιοι συγγενείς του 89χρονου φέρονται να είναι πρόθυμοι να τον περιθάλψουν, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

«Υπάρχουν συγγενείς στη Θεσσαλία που θέλουν να τον φιλοξενήσουν και να αναλάβουν την ιατρική του φροντίδα», λέει ο κ. Νουλέζας για τον 89χρονο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Floordrobe: Το απροσδόκητο σημάδι του ADHD που εμφανίζεται όταν τακτοποιείτε τα ρούχα σας

Το «κόλπο» της Victoria Beckham για επίπεδη κοιλιά – Ποιο ρόφημα πίνει κάθε πρωί;

Δημόσιο χρέος: Ισχυρό χαρτί για τις νέες αναβαθμίσεις της οικονομίας η ταχεία αποκλιμάκωσή του

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τελευταία ημέρα αιτήσεων για τα 300.000 vouchers

Eπιστήμονες προβλέπουν την ακριβή χρονιά που η Γη θα μετατραπεί σε «γιγαντιαία μαύρη τρύπα» και προειδοποιούν για την αύξησ...

Σταματήστε να αλλάζετε αδύναμους κωδικούς πρόσβασης – Αρχίστε να τους αντικαθιστάτε με Passkeys
περισσότερα
12:11 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού από πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής στην οδό Ερωτόκριτου στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτη...
11:45 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

anaplirotes.gov.gr: Αναβαθμίζεται η πλατφόρμα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς – Τι αλλάζει

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργο...
10:35 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Μάιος με… διαθέσεις Δεκεμβρίου: Έκλεισε το τελεφερίκ στην Πάρνηθα – Δείτε βίντεο από τα λευκά τοπία σε Παρνασσό, Καλάβρυτα και Πήλιο

Παρά το γεγονός ότι το ημερολόγιο δείχνει 3 Μαΐου, ο καιρός παρουσιάζει ένα πρόσωπο που παραπέ...
10:18 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Κακοποίηση 82χρονης στη Χίο: Επί 10 λεπτά χτυπούσε την ηλικιωμένη που έπασχε από άνοια η 67χρονη που υποτίθεται την φρόντιζε

Η Χίος είναι συγκλονισμένη από το νέο περιστατικό κακοποίησης 82χρονης που πάσχει από άνοια κα...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς