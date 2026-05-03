Ηράκλειο: Βγήκε από τη ΜΕΘ ο 5χρονος που τραυματίστηκε σε πισίνα

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

πισίνα

Ευχάριστα φαίνεται πως είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του 5χρονου παιδιού, που τραυματίστηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στο Ηράκλειο.

Ο 5χρονος, ολλανδικής καταγωγής, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, αλλά εκτός ΜΕΘ, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Υπενθυμίζεται ότι ο 5χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και κινδύνεψε να πνιγεί μέσα στην πισίνα. Υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διασωληνώθηκε άμεσα. Αρχικά διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, κι εν συνεχεία κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Για το συμβάν, συνελήφθησαν τρία άτομα τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό περιστατικό.

