Έφη Θώδη: Μου το κράταγε ο Σταμάτης Φασουλής και μου την είπε, δεν με νοιάζει τι λέει

Η τραγουδίστρια Έφη Θώδη, αναφέρθηκε εκ νέου στον Σταμάτη Φασουλή, κατά την διάρκεια των δηλώσεών της στην κάμερα του «Χαμογέλα και πάλι!».

«Από ό,τι φάνηκε της έμεινε, μου την είπε, το κράταγε! Δεν το περίμενα ότι θα το βγάλει αυτό προς τα έξω. Τι είναι εδώ, ένα πανηγύρι; Δεν έχει εδώ; Έχει πάει ποτέ σε πανηγύρια ο Σταμάτης; Αμφιβάλλω αν έχει πάει. Ο Νίκος έχει την τελευταία και την πρώτη λέξη. Το παιχνίδι είναι του Νίκου Κοκλώνη, δεν με νοιάζει τι λέει ο Σταμάτης καθόλου», σχολίασε η Έφη Θώδη.

Υπενθυμίζεται, ότι η Έφη Θώδη είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι «αν ο Σταμάτης Φασουλής έχει νευράκια να πάει σπίτι του», σχετικά με την κριτική που της γίνεται στον διαγωνισμό.