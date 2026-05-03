Ιουλία Καλλιμάνη: Τραγούδησε το «Σ’ ακολουθώ» μπροστά στον Βασίλη Παπακωνσταντίνου – «Ό,τι μπορούμε, κάνουμε»

Μία έκπληξη περίμενε το βράδυ της Πρωτομαγιάς την Ιουλία Καλλιμάνη στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται. Πριν αρχίσει το πρόγραμμά της, πήρε το μικρόφωνο και ανακοίνωσε στους θαμώνες ότι «με ειδοποίησαν ότι είναι κάτω ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου».
Εξομολογήθηκε, μάλιστα, πως «λέω ότι κάποιος μου κάνει πλάκα. Δεν είναι Πρωταπριλιά αλλά Πρωτομαγιά, δεν γίνεται να είναι ο Παπακωνσταντίνου εδώ μέσα».
Στη συνέχεια η Ιουλία Καλλιμάνη τραγούδησε το «Σ’ ακολουθώ» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου με την ίδια μετά το τέλος της ερμηνείας της να λέει «ό,τι μπορούμε κάνουμε».
Δείτε βίντεο:
@eleftheriosgigour Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή επισκέφτηκε ο Βασίλης Παπακωσταντίνου η ιστορία της Ελληνική ροκ μουσικής Την Ιουλία Καλλιμάνη Παρακολούθησα με πολύ αγάπη το πρόγραμμα της και μετά παραβρέθηκε στο καμαρίνι της και ανταλλάξαμε όμορφες κουβέντες έτσι γράφεται η ιστορία με τους σπουδαίους ανθρώπους Ευχαριστούμε κύριε Παπακωσταντίνου#vasilispapakonstadinou#iouliakallmani#vairal_video#@iouliakallimani_OFFICIAL @Michael Touratzidis ♬ πρωτότυπος ήχος – eleftheriosgigour
