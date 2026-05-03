Ιουλία Καλλιμάνη: Τραγούδησε το «Σ’ ακολουθώ» μπροστά στον Βασίλη Παπακωνσταντίνου – «Ό,τι μπορούμε, κάνουμε»

Μία έκπληξη περίμενε το βράδυ της Πρωτομαγιάς την Ιουλία Καλλιμάνη στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται. Πριν αρχίσει το πρόγραμμά της, πήρε το μικρόφωνο και ανακοίνωσε στους θαμώνες ότι «με ειδοποίησαν ότι είναι κάτω ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου».

Εξομολογήθηκε, μάλιστα, πως «λέω ότι κάποιος μου κάνει πλάκα. Δεν είναι Πρωταπριλιά αλλά Πρωτομαγιά, δεν γίνεται να είναι ο Παπακωνσταντίνου εδώ μέσα».

Στη συνέχεια η Ιουλία Καλλιμάνη τραγούδησε το «Σ’ ακολουθώ» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου με την ίδια μετά το τέλος της ερμηνείας της να λέει «ό,τι μπορούμε κάνουμε».

