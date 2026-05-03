Χίος: Οργή με το βίντεο από την κακοποίηση της ηλικιωμένης με άνοια – «Γιατί με χτυπάς; Δεν έκανα τίποτα»

Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από το νέο περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένης γυναίκας, που πάσχει από άνοια, στη Χίο. Η 82χρονη έπεσε θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς από 67χρονη Βουλγάρα, η οποία είχε αναλάβει τη φύλαξη και την φροντίδα της.

Στο βίντεο που μετέδωσε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega καταγράφεται μία από τις σκηνές βίας σε βάρος της άτυχης ηλικιωμένης, το μεσημέρι της Πρωτομαγιάς.

Στις σκληρές εικόνες φαίνεται η φροντίστρια να τρομοκρατεί την ηλικιωμένη με φωνές και απειλές. Στη συνέχεια φεύγει από το δωμάτιο, κουβαλώντας μία καρέκλα, προκειμένου να σηκώσει το κινητό της τηλέφωνο. Η 84χρονη παραμένει ξαπλωμένη στο κρεβάτι, ανήμπορη να πράξει το οτιδήποτε, ανήμπορη να αυτοεξυπηρετηθεί παραμένει σιωπηλή, ενώ μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν έχει κακοποιηθεί βάναυσα.

Λίγα λεπτά αργότερα η 67χρονη επιστρέφει στο δωμάτιο. Επιτίθεται λεκτικά στην ηλικιωμένη, την κατηγορεί ότι πάει να σηκωθεί, επιχειρεί να βάλει γάντια και στη συνέχεια ξανά χτυπά την αβοήθητη γυναίκα. Μάλιστα, η 82χρονη, παρόλο που πάσχει από άνοια, νιώθει τον πόνο, βγάζει κραυγές απόγνωσης και πόνου. Ζητεί από τη φροντίστρια να μην την χτυπά. «Δεν έκανα τίποτα», της λέει.

Μέσα σε δύο λεπτά η φροντίστρια χτύπησε δύο φορές την αβοήθητη γυναίκα. Οι εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας που είχαν τοποθετήσει οι συγγενείς της ηλικιωμένης είναι αποκαλυπτικές.

Οι συγγενείς έβαλαν κάμερες στο σπίτι

Η οικογένεια της ηλικιωμένης γυναίκας θορυβήθηκαν από το γεγονός ότι η κατάστασή της παρουσίαζε ανησυχητική επιδείνωση. Η ηλικιωμένη κοιμόταν περίπου 20 ώρες το 24ωρο, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στα οικεία της πρόσωπα, τα οποία αρχικά φοβήθηκαν ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι συγγενείς άρχισαν να υποψιάζονται ότι ενδεχομένως της χορηγούνταν χάπια χωρίς τη γνώση τους και χωρίς ιατρική συνταγή. Υπό αυτό το βάρος και επιχειρώντας να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε κατά την απουσία τους, αποφάσισαν να τοποθετήσουν κρυφή κάμερα στο σπίτι.

Σύμφωνα με τον γιο της ηλικιωμένης, η τοποθέτηση της κάμερας έγινε την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, ημέρα κατά την οποία η 67χρονη φροντίστρια είχε ρεπό. Η απόφαση αυτή, όπως αποδείχθηκε, ήταν καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Μόλις ένα 24ωρο αργότερα, οι υποψίες της οικογένειας επιβεβαιώθηκαν με τον πιο σκληρό τρόπο. Η κάμερα κατέγραψε, σύμφωνα με την καταγγελία, την 67χρονη γυναίκα να χτυπά επί περίπου 10 λεπτά την ανήμπορη 82χρονη, ενώ παράλληλα μιλούσε στο τηλέφωνο.

Προσοχή, στο βίντεο που ακολουθεί οι εικόνες είναι σκληρές:

Η σύλληψη της 67χρονης

Μετά την προβολή του υλικού, η αντίδραση της οικογένειας ήταν άμεση. Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη της 67χρονης γυναίκας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ιατροδικαστική εξέταση.

Η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, επιβεβαίωσε την κακοποίηση της 82χρονης, ενισχύοντας το περιεχόμενο της καταγγελίας και το οπτικό υλικό που είχε στη διάθεσή της η οικογένεια.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, όχι μόνο για τη βαρύτητα του περιστατικού αλλά και για το γεγονός ότι αφορά ένα ηλικιωμένο και πλήρως ευάλωτο άτομο, το οποίο είχε ανάγκη προστασίας, επίβλεψης και φροντίδας.

Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι το δεύτερο που καταγράφεται στη Χίο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και αφορά σε κακοποίηση ηλικιωμένου ανθρώπου από γυναίκα που είχε προσληφθεί για τη φροντίδα του. Είχε προηγηθεί η υπόθεση ξυλοδαρμού 98χρονου ηλικιωμένου από αλλοδαπή γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και είχε αναλάβει τη φροντίδα του. Ο 98χρονος, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε υποστεί κακοποίηση επί περίπου έναν μήνα, πριν μεταφερθεί βαριά άρρωστος στο νοσοκομείο. Έπειτα από 12 ημέρες νοσηλείας, ο ηλικιωμένος άφησε την τελευταία του πνοή, με την υπόθεση να έχει ήδη αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και να επαναφέρει με δραματικό τρόπο το ζήτημα της προστασίας των ηλικιωμένων ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες εξάρτησης από τρίτα πρόσωπα.