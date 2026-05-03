Επίθεση σε εμπορικό πλοίο ανοιχτά του Ιράν – Αναφορά από UKMTO

Ένα εμπορικό πλοίο «χύδην φορτίου» (bulk carrier) που μεταφέρει χύμα φορτία, όπως σιτηρά, κάρβουνο ή μέταλλα, ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από πολλαπλά μικρά σκάφη ενώ κινούνταν προς βορρά, περίπου 11 ναυτικά μίλια δυτικά του Σιρίκ, στο Ιράν, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία Maritime Trade Operations (UKMTO).

Ασφαλές το πλήρωμα – Καμία ζημιά στο περιβάλλον

Η UKMTO ανέφερε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχει καταγραφεί καμία περιβαλλοντική επίπτωση από το περιστατικό, αναφέρει το Al Jazeera.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τους δράστες ή τη φύση των σκαφών.

Η υπηρεσία κάλεσε τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να είναι σε αυξημένη επιφυλακή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.