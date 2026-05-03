Ισραήλ: Εντοπισμός οπλισμού της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο και αναχαιτίσεις ρουκετών

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε περισσότερα από 100 όπλα που χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Μεταξύ του οπλισμού περιλαμβάνονται τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ, περίπου 20 ρουκέτες, ελεύθερα σκοπευτικά όπλα και άλλος στρατιωτικός εξοπλισμός.

Επιχείρηση στην περιοχή Ρασάφ

Τα όπλα φέρεται να εντοπίστηκαν στην περιοχή Ρασάφ, στον νότιο Λίβανο, από δυνάμεις της 401ης Ταξιαρχίας.

בשבוע האחרון: כוחות חטיבה 401 איתרו יותר מ-100 אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון לכל הפרטים: 👇https://t.co/DWJZkpXiiE pic.twitter.com/A9y2MZW2Vr — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 3, 2026

Αναχαιτίσεις ρουκετών της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ρουκέτες της Χεζμπολάχ μετά την ενεργοποίηση συναγερμών στην περιοχή Μεναρά, στο βόρειο Ισραήλ.

Οι ρουκέτες φέρεται να στόχευαν Ισραηλινούς στρατιώτες που βρίσκονται πλέον στον νότιο Λίβανο, αναφέρει το Al Jazeera.

Χωρίς θύματα – Πτώσεις σε ανοιχτές περιοχές

Σύμφωνα με τον στρατό, η Πολεμική Αεροπορία αναχαίτισε μία εκτόξευση, ενώ άλλες ρουκέτες κατέπεσαν σε ανοιχτές περιοχές χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι εκτοξεύθηκαν αναχαιτιστικά προς αρκετούς ύποπτους εναέριους στόχους που εντοπίστηκαν στην περιοχή όπου επιχειρούν οι ισραηλινές δυνάμεις.