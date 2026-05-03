Τρόμος στον Ατλαντικό: Τρεις νεκροί από πιθανή έξαρση ιού σε κρουαζιερόπλοιο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Το MV Hondius έπλεε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο, Φωτογραφία: BBC
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πιθανή έξαρση ιού σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Έχει επιβεβαιωθεί ένα κρούσμα χανταϊού, ενώ πέντε ακόμη ύποπτα περιστατικά βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ένας Βρετανός φέρεται να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πλοίο MV Hondius, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο.

Τι είναι ο χανταϊός

Οι λοιμώξεις από χανταϊό συνδέονται συνήθως με περιβαλλοντική έκθεση, όπως επαφή με ούρα ή περιττώματα μολυσμένων τρωκτικών. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ ανθρώπων, προκαλώντας σοβαρή αναπνευστική νόσο, αναφέρει το BBC.

Τα θύματα και η εξέλιξη της υπόθεσης

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Νότιας Αφρικής είχε δηλώσει αρχικά ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο πρώτος ασθενής ήταν ένας 70χρονος επιβάτης που εμφάνισε συμπτώματα και πέθανε εν πλω. Η σορός του βρίσκεται πλέον στο νησί Αγία Ελένη, βρετανικό έδαφος στον Νότιο Ατλαντικό.

Η 69χρονη σύζυγός του αρρώστησε επίσης στο πλοίο, μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική και κατέληξε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Ένας ακόμη 69χρονος Βρετανός μεταφέρθηκε επίσης στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Το πλοίο και η επιχείρηση διαχείρισης

Το MV Hondius ανήκει στην ολλανδική εταιρεία Oceanwide Expeditions. Πρόκειται για πολικό κρουαζιερόπλοιο μήκους 107,6 μέτρων, με χωρητικότητα 170 επιβατών σε 80 καμπίνες.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ταξιδιού, το πλοίο αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής στις 20 Μαρτίου και αναμενόταν να φτάσει στο Πράσινο Ακρωτήριο στις 4 Μαΐου.

Παρέμβαση του ΠΟΥ

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι συντονίζει τις ενέργειες μεταξύ των κρατών-μελών και της διαχειρίστριας εταιρείας για τη διακομιδή δύο επιβατών με συμπτώματα, ενώ πραγματοποιείται πλήρης αξιολόγηση του κινδύνου για τη δημόσια υγεία και παρέχεται υποστήριξη σε όσους παραμένουν στο πλοίο.

