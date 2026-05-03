ΗΠΑ: «Σε επικοινωνία» με το Ιράν δηλώνει ο Στιβ Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε στο CNN ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται «σε επικοινωνία» με το Ιράν, καθώς εξετάζονται διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Δηλώσεις από τη Φλόριντα

Ο Γουίτκοφ, βασικός διαπραγματευτής εκ μέρους των ΗΠΑ, συνόδευε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο γκολφ κλαμπ του στο Ντόραλ της Φλόριντα, στο περιθώριο του τουρνουά PGA Cadillac Championship.

Εθεάθη να αποχωρεί από το θεωρείο του Τραμπ την ώρα που εκπρόσωπος του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν απαντήσει στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης και ότι το Ιράν εξετάζει την απάντηση.

«Βρισκόμαστε σε επικοινωνία»

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου του CNN Πίτερ Μόρις για την πορεία των συνομιλιών, ο Γουίτκοφ απάντησε λιτά: «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία».