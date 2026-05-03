Πάτρα: Σε εμπρησμό αποδίδουν τη φωτιά που ξέσπασε στο πρώην εργοστάσιο της Pirelli

Σε εμπρησμό φέρεται να αποδίδουν τα στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Πατρών τη φωτιά που ξέσπασε στις πρώην εγκαταστάσεις της Pirelli, στην περιοχή της Λεύκας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 2 Μαΐου 2026 και φαίνεται πως προκλήθηκε σκόπιμα, χωρίς να συνδέεται με κάποιο τυχαίο συμβάν.

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι έχουν συλλέξει στοιχεία που ενισχύουν το σενάριο της δόλιας ενέργειας. Η φωτιά ξεκίνησε από σημείο όπου βρίσκονταν στοιβαγμένα ελαστικά, η καύση των οποίων προκάλεσε πυκνό, τοξικό και μαύρο καπνό, που σκέπασε την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε με σκοπό την αφαίρεση των συρμάτων χαλκού που περιέχουν τα ελαστικά, προκειμένου αυτά να μεταπωληθούν στη συνέχεια ως σκραπ.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας και υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας, Φωκίων Ζαΐμης. Ο ίδιος χαρακτήρισε την πυρκαγιά «περίεργη» και τόνισε χαρακτηριστικά:

«Είναι από τις πυρκαγιές που προκαλούν ερωτηματικά. Αναμένουμε το επίσημο πόρισμα της Πυροσβεστικής που θα αναδείξει τα ακριβή αίτια του συμβάντος».

Οι αρχές αναμένουν το επίσημο πόρισμα της Πυροσβεστικής, το οποίο θα αποτυπώσει τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και θα καθορίσει τα επόμενα βήματα της έρευνας.