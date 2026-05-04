YFSF: Η μεγάλη νικήτρια του νέου επεισοδίου και οι επόμενες «μεταμορφώσεις»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

YFSF

Το YFSF επέστρεψε για τρίτη συνεχόμενη φορά στους τηλεοπτικούς δέκτες, τη νύχτα της Κυριακής, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με οικοδεσπότη τον Σάκη Ρουβά.

Οι δέκα διαγωνιζόμενοι παρουσίασαν νέες και αναπάντεχες μεταμορφώσεις, με στόχο να κερδίσουν τόσο τα μέλη της κριτικής επιτροπής όσο και τους θεατές που βρέθηκαν στο πλατό.

Από τον Ryan Gosling και τη Madonna μέχρι την Άντζελα Δημητρίου και τον Θέμη Αδαμαντίδη, οι συμμετέχοντες πέρασαν από τη σκηνή του σόου μεταμορφώσεων και προσπάθησαν να εντυπωσιάσουν με τις εμφανίσεις τους.

Στο τελευταίο μέρος του επεισοδίου, ο Σάκης Ρουβάς ανακοίνωσε τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής, στη συνέχεια τη βαθμολογία των ίδιων των διαγωνιζομένων και, στο τέλος, τη βαθμολογία των θεατών.

Στη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής, ο Biased Beast βρέθηκε στην πρώτη θέση των προτιμήσεων για το συγκεκριμένο επεισόδιο. Ωστόσο, μετά τον συμψηφισμό όλων των βαθμών, η Αφροδίτη Χατζημηνά ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, καθώς εμφανίστηκε ως Νατάσα Θεοδωρίδου στη σκηνή του σόου του ΑΝΤ1.

Αμέσως μετά, το γνωστό buzzer έδωσε τις επόμενες μεταμορφώσεις που θα παρουσιάσουν οι διαγωνιζόμενοι στο YFSF την επόμενη Κυριακή. Το νέο επεισόδιο θα έχει άρωμα Eurovision.

  • Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Αγάθωνας
  • Μέμος Μπεγνής – Γιώργος Αλκαίος
  • Biased Beast – Kaarija
  • Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Ακύλας
  • Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Tommy Cash
  • Αφροδίτη Χατζημηνά – Κλαυδία
  • Μαριάντα Πιερίδη – JJ
  • Μαριλού Κατσαφάδου – Baby Lasagna
  • Ίντρα Κέιν – Αλέξια
  • Δωροθέα Μερκούρη – Καίτη Γαρμπή

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Solange Knowles: Το νέο και τολμηρό κούρεμα για το οποίο «κέρδισε» τον τίτλο «Αιγύπτια θεά»

Ελλείψεις στο ΕΣΥ: Καμπανάκι από τον ΙΣΑ μετά το περιστατικό στη Σάμο

Κοινωνικός Τουρισμός: Ποιοι συνταξιούχοι θα μπορούν από αύριο να κάνουν αίτηση – Όλες οι λεπτομέρειες

ΔΥΠΑ: 143 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Μάιο – Οι θεματικές ενότητες

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Αποκαλύφθηκε το μυστικό της Apple: Έτσι θα είναι το iPhone Fold χωρίς την ενοχλητική τσάκιση στην οθόνη
περισσότερα
14:53 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Η Realnews στο www.pressreader.com

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του tablet και του υπολογισ...
13:32 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα του Akyla στη σκηνή της Βιέννης

Στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη ανέβηκε για πρώτη φορά ο Akylas για την πρώτη πρόβα της ελ...
12:29 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Έχω καταντήσει τηλεοπτικός μαϊντανός» – Ξέσπασε με τα τηλεοπτικά σενάρια και τις δηλώσεις

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και τη Μένια Κο...
11:09 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Καλάβρυτα: Δημοσιογράφος της ΕΡΤ βγήκε στον αέρα με… χριστουγεννιάτικο σκουφάκι – Δείτε βίντεο

Εκεί που ο μέσος Έλληνας είχε αρχίσει να… δοκιμάζει το περσινό του μαγιό μπροστά στον κα...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς