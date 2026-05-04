YFSF: Η μεγάλη νικήτρια του νέου επεισοδίου και οι επόμενες «μεταμορφώσεις»

Το YFSF επέστρεψε για τρίτη συνεχόμενη φορά στους τηλεοπτικούς δέκτες, τη νύχτα της Κυριακής, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με οικοδεσπότη τον Σάκη Ρουβά.

Οι δέκα διαγωνιζόμενοι παρουσίασαν νέες και αναπάντεχες μεταμορφώσεις, με στόχο να κερδίσουν τόσο τα μέλη της κριτικής επιτροπής όσο και τους θεατές που βρέθηκαν στο πλατό.

Από τον Ryan Gosling και τη Madonna μέχρι την Άντζελα Δημητρίου και τον Θέμη Αδαμαντίδη, οι συμμετέχοντες πέρασαν από τη σκηνή του σόου μεταμορφώσεων και προσπάθησαν να εντυπωσιάσουν με τις εμφανίσεις τους.

Στο τελευταίο μέρος του επεισοδίου, ο Σάκης Ρουβάς ανακοίνωσε τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής, στη συνέχεια τη βαθμολογία των ίδιων των διαγωνιζομένων και, στο τέλος, τη βαθμολογία των θεατών.

Στη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής, ο Biased Beast βρέθηκε στην πρώτη θέση των προτιμήσεων για το συγκεκριμένο επεισόδιο. Ωστόσο, μετά τον συμψηφισμό όλων των βαθμών, η Αφροδίτη Χατζημηνά ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, καθώς εμφανίστηκε ως Νατάσα Θεοδωρίδου στη σκηνή του σόου του ΑΝΤ1.

Αμέσως μετά, το γνωστό buzzer έδωσε τις επόμενες μεταμορφώσεις που θα παρουσιάσουν οι διαγωνιζόμενοι στο YFSF την επόμενη Κυριακή. Το νέο επεισόδιο θα έχει άρωμα Eurovision.

Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Αγάθωνας

Μέμος Μπεγνής – Γιώργος Αλκαίος

Biased Beast – Kaarija

Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Ακύλας

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Tommy Cash

Αφροδίτη Χατζημηνά – Κλαυδία

Μαριάντα Πιερίδη – JJ

Μαριλού Κατσαφάδου – Baby Lasagna

Ίντρα Κέιν – Αλέξια

Δωροθέα Μερκούρη – Καίτη Γαρμπή