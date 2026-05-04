Νέο κύμα βίας στην Κολομβία – Τέσσερις νεκροί σε ένοπλη επίθεση στην Κούκουτα

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας τοπικός αιρετός, δολοφονήθηκαν χθες Κυριακή στην Κούκουτα, πόλη στη βορειοανατολική Κολομβία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η Κολομβία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη κρίση ασφαλείας εδώ και μία δεκαετία. Ένοπλες οργανώσεις, αντάρτες και εγκληματικές ομάδες ασκούν πίεση σε περιοχές που ελέγχουν, ενώ πολλές από αυτές συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε χθες Κυριακή, περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα τοπική ώρα, δηλαδή στις 10:00 ώρα Ελλάδας. Δύο άνδρες, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που κάθονταν σε τραπέζι και έπιναν μπίρα σε κατάστημα της πόλης.

«Δυστυχώς, επιβεβαιώνουμε τους θανάτους των τεσσάρων ανθρώπων», δήλωσε αξιωματικός των δυνάμεων επιβολής της τάξης στην πόλη, ο αστυνομικός υποδιευθυντής Ρικάρδο Κόντε.

Ένα από τα θύματα ήταν ο Γουίλιαμ Λόπες, πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου συνοικίας στην Κούκουτα, πόλη που βρίσκεται στα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση και μέχρι στιγμής δεν έχουν συλληφθεί.

Η Κούκουτα, που έχει περίπου 800.000 κατοίκους, έχει μετατραπεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε πεδίο παρόμοιων επιθέσεων, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Κολομβίας. Η πόλη βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια Νόρτε δε Σανταντέρ, όπου υπάρχουν ορεινές περιοχές με φυτείες κόκας, του φυτού από το οποίο παράγεται η κοκαΐνη.

Στην ίδια περιοχή καταγράφεται έντονη δράση ανταρτών του ELN, αλλά και ομάδων που αποσχίστηκαν από τις πρώην FARC. Οι οργανώσεις αυτές δραστηριοποιούνται σε περιοχές όπου η κρατική παρουσία παραμένει περιορισμένη και η διακίνηση ναρκωτικών τροφοδοτεί τη βία.

Από την αρχή της χρονιάς, τουλάχιστον 53 ηγέτες κοινωνικών οργανώσεων και τοπικοί αιρετοί έχουν δολοφονηθεί στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, σύμφωνα με καταμέτρηση του ινστιτούτου μελετών για την ανάπτυξη και την ειρήνη INDEPAZ.

Η νέα έξαρση της βίας στην Κολομβία καταγράφεται σε μια χώρα όπου μαίνεται εμφύλια ένοπλη σύρραξη για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Το κλίμα ανασφάλειας εντείνεται, καθώς πλησιάζει ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών, που έχει προγραμματιστεί για την 31η Μαΐου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP