CENTCOM: Ξεκινά η «επιχείρηση ελευθερία» για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

CENTCOM

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσαν ότι από τις 4 Μαΐου ξεκινούν τη στήριξη της επιχείρησης με την ονομασία «Project Freedom», με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Η αποστολή έχει τεθεί υπό την καθοδήγηση του Προέδρου των ΗΠΑ και θα στηρίζει εμπορικά πλοία που επιδιώκουν να διέρχονται ελεύθερα από αυτόν τον κρίσιμο διεθνή εμπορικό διάδρομο. Μέσω των Στενών μεταφέρεται το ένα τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, καθώς και σημαντικοί όγκοι καυσίμων και λιπασμάτων.

«Η υποστήριξή μας σε αυτή την αμυντική αποστολή είναι απαραίτητη για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία, καθώς ταυτόχρονα διατηρούμε τον ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της CENTCOM.

Η στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στο «Project Freedom» θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

