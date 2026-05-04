Νέος Βουτζάς: Αγριογούρουνα τραυμάτισαν σκύλο – «Πανικοβλήθηκα, τα έχασα, δεν ήξερα τι να κάνω»

Ανησυχία προκαλεί η παρουσία αγριογούρουνων σε αστικές περιοχές, καθώς ένα νέο περιστατικό σημειώθηκε στον Νέο Βουτζά. Μια αγέλη μπήκε σε αυλή σπιτιού, ενώ ο σκύλος της οικογένειας προσπάθησε να προστατεύσει τον χώρο και τραυματίστηκε σοβαρά.

Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού μίλησαν στο Star και τόνισαν ότι από τύχη δεν υπήρξαν θύματα. Παράλληλα, οι ίδιοι απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το πρόβλημα με τους αγριόχοιρους έχει οξυνθεί στην περιοχή.

Η καθιερωμένη νυχτερινή βόλτα με τον σκύλο εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τη Μαρία. Πριν προλάβει να απομακρυνθεί από το σπίτι της στον Νέο Βουτζά με το αγαπημένο της κατοικίδιο, είδε μια αγέλη από αγριογούρουνα μέσα στην αυλή.

«Άκουσα φωνές, κραυγές, τον σκύλο να κλαίει μετά από λίγο. Πανικοβλήθηκα, τα έχασα, δεν ήξερα τι να κάνω. Τον φώναξα να έρθει προς τα πάνω, ο σκύλος δεν ερχόταν, άκουγα να κλαίει».

Ο σκύλος είδε τα αγριογούρουνα να μπαίνουν στην αυλή και προσπάθησε αμέσως να προστατεύσει το σπίτι. Εκείνη τη στιγμή, τα ζώα του επιτέθηκαν και τον τραυμάτισαν σοβαρά. Ο σκύλος έφερε εμφανή τραύματα, αίματα, σκισίματα και βαθιές πληγές στο σώμα του.

«Έχουμε ένα δάγκωμα εδώ πέρα, πάνω, μια πληγή. Το πιο μεγάλο τραύμα είναι εδώ πίσω, κάτω από την ουρά του. Έγιναν ράμματα, ο σκύλος είναι τώρα με αντιβιώσεις».

Οι ιδιοκτήτες υπογράμμισαν ότι το περιστατικό θα μπορούσε να είχε ακόμη πιο σοβαρή εξέλιξη, αν στη θέση του σκύλου βρισκόταν ένα παιδί.

«Θα μπορούσε να ήταν ένα μικρό παιδί και να έχουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Το ζήτημα δεν είναι τι θα κάνουμε εμείς με τον σκύλο, αλλά τι θα κάνει η Πολιτεία για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα».

Οι κάτοικοι στον Νέο Βουτζά αναφέρουν ότι το πρόβλημα με τα αγριογούρουνα έχει επιδεινωθεί. Ολόκληρες οικογένειες πεινασμένων αγριόχοιρων κυκλοφορούν στους δρόμους, προκαλούν τροχαία με υλικές ζημιές και επιτίθενται σε άλλα ζώα. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει ανθρώπινα θύματα από καθαρή τύχη. Ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές, καθώς αγριογούρουνα εμφανίστηκαν ακόμη και σε γάμο στους Θρακομακεδόνες.

Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να διατηρούν την ψυχραιμία τους όταν συναντούν αγριογούρουνα και να αποφεύγουν κάθε κίνηση που μπορεί να προκαλέσει τα ζώα.

«Αν δούμε αγριογούρουνα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην πανικοβληθούμε, να μην αρχίσουμε να φωνάζουμε, να μην προσπαθήσουμε να τα διώξουμε με ξύλα και πέτρες. Αυτό που κάνουμε είναι ήρεμες κινήσεις, σαν να μη συμβαίνει τίποτα, και κατευθυνόμαστε προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν στην οποία κινούνται τα ζώα αυτά».

Η ιδιοκτήτρια του σκύλου ζητά από τις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν άμεσα, ώστε να δοθεί λύση πριν καταγραφεί ένα ακόμη σοβαρότερο περιστατικό.

«Ελπίζω, με αφορμή το δικό μου άσχημο περιστατικό και συμβάν, να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς και να βρεθεί μια λύση».