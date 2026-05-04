Ηράκλειο: Στα χέρια της ΕΛΑΣ και ο ανήλικος για την αιματηρή επίθεση σε μπαρ

Στις αστυνομικές αρχές παρουσιάστηκε και ο ανήλικος που φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ στο Ηράκλειο, τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς. Η εμφάνισή του στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου έκλεισε τον κύκλο των εμπλεκομένων που βρέθηκαν ενώπιον των Αρχών για την υπόθεση.

Ο τρίτος εμπλεκόμενος εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου συνοδευόμενος από τη δικηγόρο του, κ. Θεονύμφη Μπέρκη, σε μια εξέλιξη που θεωρούνταν αναμενόμενη.

Η δήλωση της δικηγόρου του ανήλικου

Η ίδια δήλωσε στο Cretalive: «Οι αποδιδόμενες πράξεις, η συμπεριφορά που έχει καταγραφεί, είναι “ξένη” προς την προσωπικότητα του ανήλικου που είδα σήμερα (σ.σ. Κυριακή). Είναι ένα παιδί στην πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην ώρα τους».

Είχε προηγηθεί, το μεσημέρι της Κυριακής, η παρουσίαση του 18χρονου, του μικρότερου από τα δύο αδέλφια, ο οποίος εμφανίστηκε στις Αρχές συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, κ. Γιώργο Λιονάκη.

Ο 23χρονος αδελφός του είχε ήδη συλληφθεί από τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς, έπειτα από επιχείρηση της Αστυνομίας, καθώς φέρεται να εμπλέκεται άμεσα στο μαχαίρωμα του 57χρονου Αλβανού εργαζομένου ως «πορτιέρη» του καταστήματος.

Τι ανέφερε ο συνήγορος του 18χρονου

Ο 18χρονος, σύμφωνα με τον συνήγορό του, βρίσκεται σε καλή κατάσταση και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί αναλυτικά ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα.

«Ο ίδιος είναι σε καλή κατάσταση. Ανέφερε συνοπτικά πράγματα για το περιστατικό και επιφυλάχθηκε να καταθέσει ενώπιον της κας ανακρίτριας και του κ. εισαγγελέα τη θέση του, τι έγινε και για ποιο λόγο έγινε», δήλωσε στο CRETA24 ο κ. Λιονάκης.

Σε βάρος του 18χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Παρά την παρέλευση του αυτοφώρου, ο ίδιος κρατείται μαζί με τον 23χρονο αδελφό του έως την Τετάρτη 6 Μαΐου, οπότε αναμένεται να απολογηθούν.

Ο ισχυρισμός για την αποχώρηση από το σημείο

Ο 18χρονος ισχυρίστηκε ότι αποχώρησε από το σημείο επειδή φοβήθηκε και δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί την κατάσταση. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του: «Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο, γι’ αυτό έφυγε. Αμέσως όμως επικοινώνησε με τους γονείς και την οικογένειά του. Τους ανέφερε τι είχε συμβεί, ότι είναι καλά και τους γνωστοποίησε την πρόθεσή του ότι θα παρουσιαστεί στις αρχές. Σε κάθε περίπτωση οφείλεται σε δικό μου, προσωπικό πρόβλημα υγείας, το ότι μέχρι σήμερα δεν είχε εμφανιστεί στις αρχές».

Και στους τρεις εμπλεκόμενους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 23χρονος φέρεται να μαχαίρωσε τον 57χρονο στο πόδι, τη στιγμή που ο εργαζόμενος άνοιξε την τζαμένια πόρτα του καταστήματος για να αποτρέψει την είσοδο των νεαρών.

Ο 57χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε στα πόδια, έφερε κοψίματα και έχασε σημαντική ποσότητα αίματος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Πώς έγινε η επίθεση έξω από το μπαρ

Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι τρεις νεαροί πλησίασαν το κατάστημα φορώντας κουκούλες και έγιναν αντιληπτοί από όσους βρίσκονταν στον προθάλαμο. Ο 57χρονος, ως υπεύθυνος ασφαλείας, έσπευσε να τους σταματήσει, ωστόσο δέχθηκε άμεσα μαχαιριά στον μηρό.

Παρά τον τραυματισμό του, ο 57χρονος δεν υποχώρησε. Ο ίδιος πήρε μία μαγκούρα και βγήκε έξω, όπου ακολούθησε ένταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δράστες κρατούσαν μαχαίρι και δύο πιστόλια κρότου.

Το περιστατικό δεν σταμάτησε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, οι δράστες επιχείρησαν να εμβολίσουν τον 57χρονο με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, όταν εκείνος τους καταδίωξε, παρά το γεγονός ότι αιμορραγούσε.

Η μαρτυρία για την απόπειρα εμβολισμού

Ο άνδρας γλίτωσε την τελευταία στιγμή, καθώς έπεσε στο έδαφος, ενώ το όχημα κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κατά τις Αρχές, οδηγός φέρεται να ήταν ο ανήλικος.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε: «Το λευκό αυτοκίνητο έκανε οπισθοπορεία και με αστραπιαίες κινήσεις έβαλε μπρος και με ταχύτητα επιχείρησε να πέσει πάνω σε έναν άνθρωπο που την τελευταία στιγμή απέφυγε το χτύπημα, πέφτοντας στο έδαφος από την πλευρά του πεζοδρομίου. Έκανε και πάλι οπισθοπορεία και τότε τράκαρε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κατά την πρόσκρουση έπεσε στο οδόστρωμα και το σκαμπό που ήταν “καρφωμένο” πάνω στο όχημα. Αμέσως μετά είδα δύο νεαρούς να βγαίνουν από το λευκό αυτοκίνητο και να τρέχουν. Αρχικά βγήκε ένας νεαρός που καθόταν πίσω, από την πλευρά του οδηγού και στη συνέχεια ο οδηγός που κόντεψε να πέσει σε διερχόμενο όχημα».