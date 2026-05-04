ΗΠΑ: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ρούντι Τζουλιάνι
(AP Photo/Seth Wenig,File)

Σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση» νοσηλεύεται ο Ρούντι Τζουλιάνι, πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ο οποίος μίλησε την Κυριακή.

Ο εκπρόσωπός του, Τεντ Γκούντμαν, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, ούτε για το χρονικό διάστημα της νοσηλείας του.

«Ο δήμαρχος Τζουλιάνι είναι μαχητής, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στη ζωή του με αταλάντευτη δύναμη και συνεχίζει να παλεύει με την ίδια δύναμη και τώρα», ανέφερε ο Γκούντμαν σε δήλωσή του. Ο ίδιος ζήτησε από το κοινό «να προσευχηθεί για τον “δήμαρχο της Αμερικής” Ρούντι Τζουλιάνι».

Ο 81χρονος Τζουλιάνι έγινε ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του στη διαχείριση των συνεπειών των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 από την Αλ Κάιντα στη Νέα Υόρκη. Η στάση του εκείνη του χάρισε τον χαρακτηρισμό «δήμαρχος της Αμερικής».

Αργότερα, ο Τζουλιάνι εργάστηκε ως δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειες ανατροπής του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020. Η υπόθεση οδήγησε σε ποινικές διώξεις εις βάρος του σε δύο πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς και σε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση από εργαζόμενους σε εκλογικά κέντρα. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.

Ο Τζουλιάνι είχε νοσηλευτεί και πέρυσι, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο Νιου Χάμσαϊρ.

Πηγή: Reuters

