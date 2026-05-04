Κολομβία: Monster truck έπεσε πάνω σε θεατές – Τουλάχιστον δύο νεκροί και 37 τραυματίες

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 37 τραυματίστηκαν την Κυριακή, όταν ένα monster truck έπεσε πάνω σε πλήθος κατά τη διάρκεια επίδειξης στην πόλη Ποπαγιάν, στη νότια Κολομβία, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που το μεγάλο όχημα συμμετείχε σε επίδειξη μπροστά σε θεατές. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το όχημα να περνά αρχικά με επιτυχία ένα εμπόδιο. Στη συνέχεια, όμως, ο οδηγός δεν κατάφερε να φρενάρει εγκαίρως.

Το monster truck εκτράπηκε από την πορεία του και έπεσε πάνω στους θεατές, προκαλώντας πανικό στον χώρο της επίδειξης. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη.

Οι τοπικές Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ τα βίντεο από το σημείο έχουν τεθεί στο επίκεντρο της έρευνας.