Φρίντριχ Μερτς για δασμούς Ντόναλντ Τραμπ: Στο στόχαστρο όλη η Ευρώπη, όχι μόνο η Γερμανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε χθες Κυριακή ότι οι υψηλότεροι τελωνειακοί δασμοί, τους οποίους ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τα οχήματα που εισάγονται στις ΗΠΑ από την ΕΕ, έχουν στόχο όλα τα κράτη-μέλη και όχι ειδικά τη Γερμανία.

Ο Μερτς δήλωσε στο γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD ότι στο στόχαστρο βρίσκεται «όλη η Ευρώπη». Ο ίδιος έκρινε ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει «δίκιο να είναι κάπως απογοητευμένος», επειδή η συμφωνία-πλαίσιο που είχαν συνάψει οι ΗΠΑ και η ΕΕ τον περασμένο Αύγουστο δεν εφαρμόζεται. Ο Γερμανός καγκελάριος υπενθύμισε ότι η συμφωνία εξακολουθεί να συναντά αντίσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο καγκελάριος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ δείχνει ανυπομονησία, καθώς η ευρωπαϊκή πλευρά εγείρει νέους όρους. «Οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι, οι Ευρωπαίοι όχι», σημείωσε. «Γι’ αυτό ελπίζω πως θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία το ταχύτερο δυνατό», συμπλήρωσε.

Τον Αύγουστο του 2025, ο Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσαν συμφωνία-πλαίσιο για τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές. Η συμφωνία όριζε πλαφόν 15% στους τελωνειακούς δασμούς που εφαρμόζονται στα περισσότερα αγαθά ευρωπαϊκής προέλευσης που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, μεταξύ των οποίων βρίσκονται τα οχήματα και τα ανταλλακτικά τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή την πρόθεσή του να αυξήσει στο 25% τους τελωνειακούς δασμούς στα αυτοκίνητα και στα φορτηγά που εισάγονται από την ΕΕ στις ΗΠΑ από αυτήν την εβδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι οι Βρυξέλλες δεν τηρούν τη συμφωνία.

Η στάση του Μερτς δείχνει ότι το Βερολίνο αντιμετωπίζει την κίνηση της Ουάσινγκτον ως ευρύτερη εμπορική πίεση προς την Ευρώπη και όχι ως μέτρο που στρέφεται αποκλειστικά κατά της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι επόμενες κινήσεις της ΕΕ θα καθορίσουν αν οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να επαναφέρουν τη συμφωνία σε τροχιά εφαρμογής ή αν η εμπορική ένταση θα κλιμακωθεί.