Φρίντριχ Μερτς για δασμούς Ντόναλντ Τραμπ: Στο στόχαστρο όλη η Ευρώπη, όχι μόνο η Γερμανία

Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Φρίντριχ Μερτς - Τραμπ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε χθες Κυριακή ότι οι υψηλότεροι τελωνειακοί δασμοί, τους οποίους ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τα οχήματα που εισάγονται στις ΗΠΑ από την ΕΕ, έχουν στόχο όλα τα κράτη-μέλη και όχι ειδικά τη Γερμανία.

Ο Μερτς δήλωσε στο γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD ότι στο στόχαστρο βρίσκεται «όλη η Ευρώπη». Ο ίδιος έκρινε ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει «δίκιο να είναι κάπως απογοητευμένος», επειδή η συμφωνία-πλαίσιο που είχαν συνάψει οι ΗΠΑ και η ΕΕ τον περασμένο Αύγουστο δεν εφαρμόζεται. Ο Γερμανός καγκελάριος υπενθύμισε ότι η συμφωνία εξακολουθεί να συναντά αντίσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο καγκελάριος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ δείχνει ανυπομονησία, καθώς η ευρωπαϊκή πλευρά εγείρει νέους όρους. «Οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι, οι Ευρωπαίοι όχι», σημείωσε. «Γι’ αυτό ελπίζω πως θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία το ταχύτερο δυνατό», συμπλήρωσε.

Τον Αύγουστο του 2025, ο Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσαν συμφωνία-πλαίσιο για τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές. Η συμφωνία όριζε πλαφόν 15% στους τελωνειακούς δασμούς που εφαρμόζονται στα περισσότερα αγαθά ευρωπαϊκής προέλευσης που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, μεταξύ των οποίων βρίσκονται τα οχήματα και τα ανταλλακτικά τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή την πρόθεσή του να αυξήσει στο 25% τους τελωνειακούς δασμούς στα αυτοκίνητα και στα φορτηγά που εισάγονται από την ΕΕ στις ΗΠΑ από αυτήν την εβδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι οι Βρυξέλλες δεν τηρούν τη συμφωνία.

Η στάση του Μερτς δείχνει ότι το Βερολίνο αντιμετωπίζει την κίνηση της Ουάσινγκτον ως ευρύτερη εμπορική πίεση προς την Ευρώπη και όχι ως μέτρο που στρέφεται αποκλειστικά κατά της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι επόμενες κινήσεις της ΕΕ θα καθορίσουν αν οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να επαναφέρουν τη συμφωνία σε τροχιά εφαρμογής ή αν η εμπορική ένταση θα κλιμακωθεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Solange Knowles: Το νέο και τολμηρό κούρεμα για το οποίο «κέρδισε» τον τίτλο «Αιγύπτια θεά»

Ελλείψεις στο ΕΣΥ: Καμπανάκι από τον ΙΣΑ μετά το περιστατικό στη Σάμο

Κοινωνικός Τουρισμός: Ποιοι συνταξιούχοι θα μπορούν από αύριο να κάνουν αίτηση – Όλες οι λεπτομέρειες

ΔΥΠΑ: 143 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Μάιο – Οι θεματικές ενότητες

Νέα έρευνα αποκαλύπτει 10.000 υποψήφιους εξωπλανήτες – Η ανακάλυψη που τριπλασιάζει τους γνωστούς εξωγήινους κόσμους

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
05:15 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Δυτική Όχθη: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από ισραηλινά πυρά

Ένας 26χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και τέσσερις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά κατά ...
04:15 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Κολομβία: Monster truck έπεσε πάνω σε θεατές – Τουλάχιστον δύο νεκροί και 37 τραυματίες

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 37 τραυματίστηκαν την Κυριακή, όταν ένα ...
04:01 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Νέο κύμα βίας στην Κολομβία – Τέσσερις νεκροί σε ένοπλη επίθεση στην Κούκουτα

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας τοπικός αιρετός, δολοφονήθηκαν χθες Κυριακή στην Κούκουτα...
03:53 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

UKMTO: Τάνκερ επλήγη από άγνωστα βλήματα κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι επλήγη από άγνωστα βλήματα, ενώ έπλεε περίπου 78 ναυτικά μίλια β...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς