Serie A: Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της η Ίντερ

Η Ίντερ στέφθηκε πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της. Οι νερατζούρι επικράτησαν 2-0 της Πάρμα στο «Σαν Σίρο» και εξασφάλισαν μαθηματικά τον τίτλο, καθώς βρίσκονται 12 βαθμούς μπροστά από τη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος της Serie A.

Η ομάδα του Μιλάνου κατέκτησε το τρίτο της πρωτάθλημα στη δεκαετία που διανύουμε. Ο Κρίστιαν Κίβου πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο του ως προπονητής της Ίντερ και επιβεβαίωσε τον ιδιαίτερο δεσμό του με τον σύλλογο.

Per chi ci ha sempre creduto 🖤💙 pic.twitter.com/lGnZoHGqAV — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 3, 2026

Ο Ρουμάνος ανήκει στις ιστορικές μορφές της Ίντερ. Ο Κίβου φόρεσε τη φανέλα της ομάδας στα τελευταία επτά χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας και ξεκίνησε την προπονητική του πορεία από τις ακαδημίες του συλλόγου. Τον Φεβρουάριο του 2025 αποχώρησε για λίγους μήνες, προκειμένου να βοηθήσει την Πάρμα να αποφύγει τον υποβιβασμό, ενώ τον Ιούνιο επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του.

Η Ίντερ βρήκε το γκολ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ζιελίνσκι βρήκε τον Τουράμ μέσα στην περιοχή και εκείνος τελείωσε όμορφα τη φάση από τα δεξιά, ανοίγοντας το σκορ για τους γηπεδούχους στο 45+1΄.

Οι νερατζούρι δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες και στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφεραν άμεσα να τις αξιοποιήσουν. Ο Μαρτίνες μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά στο 80ό λεπτό και έδωσε έτοιμο γκολ στον Μχιταριάν, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Every change begins in silence.

Every rebirth, from what is left behind.

The story renews, greatness returns. Metamorphosis, Reborn in Glory. 🐍#InterScudetto pic.twitter.com/PvqoVeoIGc — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 3, 2026

Η λήξη του αγώνα βρήκε τους χιλιάδες οπαδούς της Ίντερ στο «Τζουζέπε Μεάτσα» να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του τροπαίου. Με τον 21ο τίτλο της, η Ίντερ άφησε τη Μίλαν δύο πρωταθλήματα πίσω, ενώ η Γιουβέντους παραμένει πρώτη στη σχετική λίστα με 36 πρωταθλήματα.

Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής στη Serie A

Πίζα – Λέτσε 1-2 (56΄ Λερίς – 52΄ Μπαντά, 65΄ Σαντίρα)

Ουντινέζε – Τορίνο 2-0 (45+΄ Εχιζίμπουε, 51΄ Κρίστενσεν)

Κόμο – Νάπολι 0-0

Αταλάντα – Τζένοα 0-0

Μπολόνια – Κάλιαρι 0-0

Σασουόλο – Μίλαν 2-0 (5΄ Μπεράρντι, 47΄ Λοριέντε)

Γιουβέντους – Βερόνα 1-1 (62΄ Βλάχοβιτς – 34΄ Μπόουϊ)

Ίντερ – Πάρμα 2-0 (45+1΄ Τουράμ, 80΄ Μχιταριάν)

Κρεμονέζε – Λάτσιο 4/5

Ρόμα – Φιορεντίνα 4/5

Η βαθμολογία της Serie A