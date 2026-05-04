Σαν σήμερα 4 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Πυροσβεστών

Ημέρα του Πολέμου των Άστρων

Γεγονότα

1886: Οι αμερικανοί εργαζόμενοι, που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του οκτάωρου στην Πλατεία Χεϊμάρκετ του Σικάγου, συγκρούονται με την αστυνομία. Από ρίψη χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών.

Ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Ράιχσταγκ, αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι απ’ όλους τους αντιπάλους, τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο Ελληνικός Στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». 1949: Σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της Τορίνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργκα κοντά στην ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της μεγάλης Γκρανάτα με τους 10 διεθνείς.

Η χούντα εκτοπίζει 6.000 αντικαθεστωτικούς στη νήσο Γυάρο. Με διαταγή του αρχηγού Γ.Ε.Σ. Οδυσσέα Αγγελή, διαλύονται 280 πολιτικές, συνδικαλιστικές, πολιτιστικές, φοιτητικές κ.α. οργανώσεις, ενώ ταυτόχρονα κατάσχονται τα αρχεία και όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία. 1970: Η εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει τέσσερις φοιτητές και τραυματίζει 11 στο πανεπιστήμιο του Κεντ, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Οι C.S.N.&Y. εμπνέονται από το γεγονός και γράφουν το τραγούδι τους «Ohio».

Αθήνα – Δικτατορία: Καταδικάζεται ο Μήτσος Παρτσαλίδης, (πρώην γραμματέας του ΚΚΕ), σε ισόβια για τη δράση του στον εμφύλιο, πριν 25ετία. 1979: Η Μάργκαρετ Θάτσερ ορκίζεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου με το κόμμα των Συντηρητικών. Είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας.

Η Λετονία ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση. 1991: Διεξάγεται ο 36ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα, με τη σύνθεση «Fangad Av En Stormvind» (Αποκλεισμένη από μια θύελλα). Η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», το οποίο με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσσου καταλαμβάνει τη 13η θέση.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Γιτζάκ Ράμπιν και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης Γιάσερ Αραφάτ επικυρώνουν, στο Κάιρο της Αιγύπτου, τη Συμφωνία του Όσλο, για την παραχώρηση αυτονομίας στους Παλαιστινίους, στη Λωρίδα της Γάζας και την πόλη της Ιεριχούς. 1996: Το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση, ύστερα από 13 χρόνια παρουσίας των Σοσιαλιστών στην εξουσία. Πρωθυπουργός της χώρας αναλαμβάνει ο Χοσέ Μαρία Αθνάρ.

Γεννήσεις

1655: Μπαρτολομέο Κριστοφόρι, Ιταλός οργανοποιός, που θεωρείται ότι εφηύρε το πιάνο. (Θαν. 27/1/1731)

1932: Αντώνης Παπαδόπουλος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγγο. (Θαν. 9/10/1983)

1968: Σοφία Αρβανίτη, Ελληνίδα τραγουδίστρια

Θάνατοι