Ιράν: Παραλάβαμε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 14 σημείων

Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ σε πρόταση που είχε καταθέσει με 14 σημεία και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της.
Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, η απάντηση διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν, στο πλαίσιο των έμμεσων διπλωματικών επαφών μεταξύ των δύο πλευρών. Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επί της ουσίας της αμερικανικής απάντησης, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η ανάλυσή της βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το σχέδιο των 14 σημείων περιλαμβάνει μια σειρά από βασικές απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων:
- εγγυήσεις μη επίθεσης από τις ΗΠΑ,
- αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές γύρω από το Ιράν,
- άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ,
- δημιουργία ενός «νέου μηχανισμού» διαχείρισης των Στενών,
- τερματισμό της σύγκρουσης Ισραήλ–Χεζμπολάχ στον Λίβανο,
- αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων,
- λήξη του πολέμου μέσα σε 30 ημέρες, σε αντίθεση με την πρόταση των ΗΠΑ για δίμηνη εκεχειρία
Παράλληλα, το Axios μετέδωσε ότι η πρόταση περιλαμβάνει και όρο σύμφωνα με τον οποίο οι διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα θα πρέπει να ξεκινήσουν μόνο μετά τον τερματισμό του πολέμου.
Σε δηλώσεις του την Κυριακή, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκεΐ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν πυρηνικές διαπραγματεύσεις», διευκρινίζοντας ότι η ιρανική πρόταση «επικεντρώνεται αποκλειστικά στον τερματισμό του πολέμου».