Παρθένο ελαιόλαδο: Το αναπάντεχο όφελος για την υγεία του εγκεφάλου, σύμφωνα με μελέτη

Νέα μελέτη φέρνει στο προσκήνιο ένα ακόμη σημαντικό όφελος του παρθένου ελαιολάδου, αυτή τη φορά για την υγεία του εγκεφάλου. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η συστηματική κατανάλωσή του συνδέεται με καλύτερη γνωστική λειτουργία, ενώ φαίνεται να επηρεάζει θετικά και το μικροβίωμα του εντέρου — έναν παράγοντα που σχετίζεται όλο και περισσότερο με τη συνολική υγεία.

Η μάχη κατά της γνωστικής εξασθένησης

Η γνωστική εξασθένηση αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία, με τα ποσοστά νευροεκφυλιστικών νόσων, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας, να αυξάνονται συνεχώς. Ωστόσο, οι τροποποιήσιμοι παράγοντες του τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένων των διατροφικών προτύπων όπως η Μεσογειακή διατροφή, έχουν αναδειχθεί σε στρατηγικές «κλειδιά» για τον μετριασμό της εξασθένησης που σχετίζεται με την ηλικία.

Εκτός από τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά ολικής αλέσεως και τα όσπρια, το ελαιόλαδο αποτελεί σήμα κατατεθέν αυτού του τρόπου διατροφής.

Δεν είναι όλα τα ελαιόλαδα τα ίδια

Πριν φτάσετε στο μπουκάλι με το ελαιόλαδο που έχετε στο ντουλάπι της κουζίνας σας, ίσως πρέπει να εξετάσετε πιο προσεκτικά τον τύπο που χρησιμοποιείτε. Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Microbiome εξετάζει πώς η κατανάλωση διαφορετικών τύπων ελαιολάδου μπορεί να επηρεάσει τη γνωστική υγεία.

Η έρευνα εστιάζει συγκεκριμένα στις πιθανές επιδράσεις του ελαιολάδου στο μικροβίωμα του εντέρου, ανοίγοντας νέους δρόμους στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η διατροφή θωρακίζει τον εγκέφαλό μας.

Πώς διεξήχθη η μελέτη για το ελαιόλαδο και τη νοητική υγεία

Για να διερευνήσουν τη σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση ελαιολάδου, το μικροβίωμα του εντέρου και τις αλλαγές στη νοητική λειτουργία, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από τη συνεχιζόμενη δοκιμή PREDIMED-Plus. Πρόκειται για μια μεγάλης κλίμακας, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη που σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει πώς οι παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής επηρεάζουν τις χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της υγείας του εγκεφάλου.

Από τους 6.784 επιλέξιμους συμμετέχοντες που εγγράφηκαν στο PREDIMED-Plus, ένα τυχαίο υποδείγμα 656 ατόμων (με μέση ηλικία τα 65 έτη) συμπεριλήφθηκε στη συγκεκριμένη ανάλυση.

Παρθένο vs κοινό ελαιόλαδο: Η κρίσιμη διαφορά

Ένα από τα βασικά σημεία εστίασης της μελέτης ήταν ο τύπος του ελαιολάδου που καταναλώθηκε – συγκεκριμένα το Παρθένο Ελαιόλαδο (VOO) έναντι του Κοινού Ελαιολάδου (COO). Αυτή η διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιστημονική ακρίβεια:

Παρθένο ελαιόλαδο (VOO): Υφίσταται ελάχιστη επεξεργασία και διατηρεί υψηλή συγκέντρωση βιοενεργών ενώσεων με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Κοινό ελαιόλαδο (COO): Υφίσταται ραφινάρισμα (επεξεργασία) που αφαιρεί μεγάλο μέρος αυτών των ευεργετικών ενώσεων, παρόλο που και οι δύο τύποι έχουν παρόμοιο προφίλ λιπαρών οξέων.

Η διαδικασία της ανάλυσης σε βάθος διετίας

Αφού επιλέχθηκαν οι 656 συμμετέχοντες, οι ερευνητές αξιολόγησαν διάφορους παράγοντες για μια περίοδο δύο ετών:

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν ετησίως ένα έγκυρο ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων, με συγκεκριμένες ερωτήσεις για τους διαφορετικούς τύπους ελαιολάδου.

Η αξιολόγηση έγινε στην αρχή της μελέτης και μετά από δύο χρόνια, χρησιμοποιώντας τεστ που μετρούν τη μνήμη, την προσοχή, τη γλώσσα και τον προσανατολισμό.

Συλλέχθηκαν δείγματα κοπράνων για την ανάλυση του μικροβιακού DNA και της σύνθεσης του ριβοσωματικού RNA.

Τα ερωτήματα των ερευνητών

Μετά τη συλλογή των δεδομένων, οι επιστήμονες εξέτασαν τρεις βασικές σχέσεις:

Πώς η πρόσληψη ελαιολάδου σχετίζεται με αλλαγές στη γνωστική ικανότητα.

Πώς η κατανάλωση ελαιολάδου επηρεάζει το μικροβίωμα του εντέρου.

Εάν οι αλλαγές στο μικροβίωμα συνδέονται με τη βελτίωση της νοητικής λειτουργίας με την πάροδο του χρόνου.

Τι έδειξε η μελέτη για το ελαιόλαδο και την υγεία του εγκεφάλου

Για να εντοπίσουν συγκεκριμένες διαφορές, οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε ομάδες ανάλογα με την κατανάλωση ελαιολάδου σε τρεις κατηγορίες: χαμηλή, μεσαία και υψηλή. Η αξιολόγηση έγινε με βάση τη συνολική κατανάλωση, την κατανάλωση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και την κατανάλωση κοινού ελαιολάδου.

Τα ευρήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον:

Όσοι είχαν την υψηλότερη πρόσληψη συνολικού και εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου εμφάνισαν βελτίωση στη συνολική γνωστική λειτουργία, καθώς και σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η εκτελεστική λειτουργία και η ομιλία.

Αντίθετα, η υψηλή κατανάλωση κοινού ελαιολάδου συσχετίστηκε με φθίνουσα πορεία στην εκτελεστική λειτουργία και σημαντική μείωση στη γενική γνωστική ικανότητα.

Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες που υποδεικνύουν ότι το παρθένο ελαιόλαδο παίζει προστατευτικό ρόλο στην υγεία του εγκεφάλου.

Η επίδραση στο μικροβίωμα του εντέρου

Οι ερευνητές διαπίστωσαν σημαντικές διαφορές στη μικροβιακή ποικιλομορφία ανάλογα με τον τύπο του ελαίου:

Η υψηλή κατανάλωση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου συνδέθηκε με μεγαλύτερη ποικιλομορφία στο μικροβίωμα του εντέρου.

Η υψηλή κατανάλωση κοινού ελαιολάδου συνδέθηκε με χαμηλότερη ποικιλομορφία.

Παρόλο που δεν βρέθηκε άμεση συνολική συσχέτιση που να αποδεικνύει ότι οι αλλαγές στο έντερο προκαλούν τις αλλαγές στη γνωστική λειτουργία, ορισμένα είδη βακτηρίων φάνηκε να συνδέονται με καλύτερα γνωστικά αποτελέσματα, αφήνοντας περιθώριο για περαιτέρω έρευνα.

Συμπεράσματα και περιορισμοί της μελέτης

Συνολικά, τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι δεν έχουν όλα τα ελαιόλαδα τα ίδια οφέλη. Ενώ παλαιότερες μελέτες εστίαζαν στο ελαιόλαδο ως μέρος της Μεσογειακής διατροφής, η συγκεκριμένη έρευνα δείχνει ότι ο τύπος του ελαίου –και ειδικά το παρθένο ελαιόλαδο– παίζει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της γνωστικής υγείας καθώς μεγαλώνουμε.

Τι πρέπει να προσέξουμε:

Παρατηρητική μελέτη: Η έρευνα εντόπισε συνδέσεις, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίου-αποτελέσματος (ότι δηλαδή το ελαιόλαδο προκαλεί άμεσα τις αλλαγές).

Δείγμα πληθυσμού: Η μελέτη διεξήχθη σε ηλικιωμένους σε μεσογειακή χώρα, οπότε τα αποτελέσματα ίσως να μην εφαρμόζονται το ίδιο σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες παγκοσμίως.

Πώς εφαρμόζονται αυτά τα δεδομένα στην καθημερινότητα

Η επιλογή του σωστού ελαιολάδου μπορεί να μοιάζει δύσκολη, δεδομένης της τεράστιας ποικιλίας στα ράφια των καταστημάτων. Παρόλο που όλα τα είδη ελαιολάδου μπορούν να ενταχθούν σε μια υγιεινή διατροφή, το παρθένο και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο (EVOO) είναι λιγότερο επεξεργασμένα. Ως εκ τούτου, διατηρούν περισσότερες ευεργετικές ενώσεις —όπως οι πολυφαινόλες— οι οποίες, σύμφωνα με τη μελέτη, συνδέονται με μεγαλύτερη ποικιλομορφία στο μικροβίωμα του εντέρου και καλύτερη γνωστική λειτουργία.

Ωστόσο, η υψηλότερη τιμή του παρθένου και του έξτρα παρθένου ελαιολάδου μπορεί να μας ωθήσει προς τις πιο επεξεργασμένες (ραφιναρισμένες) επιλογές. Εάν το κόστος αποτελεί εμπόδιο, υπάρχουν μερικοί τρόποι για να εντάξετε το ποιοτικό ελαιόλαδο στη διατροφή σας με πιο οικονομικό τρόπο:

Επιλέξτε μάρκες ιδιωτικής ετικέτας (Store brands): Πολλά ελαιόλαδα ιδιωτικής ετικέτας προσφέρουν καλή ποιότητα σε χαμηλότερη τιμή.

Αγοράστε σε μεγάλες ποσότητες: Η αγορά μεγαλύτερων συσκευασιών μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερη αρχική επένδυση, αλλά μειώνει το κόστος ανά λίτρο. Βεβαιωθείτε μόνο ότι θα το καταναλώσετε πριν οξειδωθεί (ταγγίσει).

Σωστή αποθήκευση: Επιλέξτε ελαιόλαδο σε σκουρόχρωμα μπουκάλια και φυλάξτε το σε δροσερό και σκοτεινό μέρος για να διατηρήσετε την ποιότητά του και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι δεν χρειάζεται να πίνετε «σφηνάκια» ελαιολάδου για να επωφεληθείτε, παρά τα όσα λένε διάφοροι influencers του wellness. Η τακτική χρήση του παρθένου ή έξτρα παρθένου ελαιολάδου στο μαγείρεμα, στις σαλάτες ή ως τελείωμα στα πιάτα σας είναι ένας πιο πρακτικός και απολαυστικός τρόπος.