Δομινικανή Δημοκρατία: Διαδήλωση κατά σχεδιαζόμενου καναδικού μεταλλείου

Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες, Κυριακή, σε πορεία στη νότια επαρχία Σαν Χουάν της Δομινικανής Δημοκρατίας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν εναντίον σχεδίου που προβλέπει την πιθανή έναρξη λειτουργίας χρυσωρυχείου της καναδικής εταιρείας GoldQuest, με έγκριση της κυβέρνησης, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τα μεταλλεία στη Δομινικανή Δημοκρατία, μια χώρα φημισμένη για τις παραλίες της και τον ανθηρό τουρισμό της, συνεισφέρουν σχεδόν το 2% του ΑΕΠ. Το κυριότερο μετάλλευμα που εξορύσσεται είναι ο χρυσός.

Το σχέδιο, που έχει ονομαστεί «Romero», έχει στόχο την εξόρυξη χρυσού, χαλκού και ασημιού. Τα αποθέματα υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 1,1 εκατομμύριο ουγκιές, δηλαδή σε αξία περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με την GoldQuest Mining Corp. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι η εξόρυξη θα γίνει υπογείως.

Στον επίσημο ιστότοπό της, η GoldQuest εξέφρασε προ ημερών την ικανοποίησή της για τη «δέσμευση» της κυβέρνησης της Δομινικανής Δημοκρατίας να προχωρήσει το έργο. Ωστόσο, το σχέδιο δεν έχει λάβει ακόμη οριστική άδεια λειτουργίας.

Το μεταλλείο σχεδιάζεται να λειτουργήσει στην Κεντρική Κορδιγιέρα, δηλαδή στην οροσειρά της χώρας, σε απόσταση από τις τουριστικές περιοχές. Βρίσκεται, πάντως, κοντά στη νότια επαρχία Σαν Χουάν, όπου οι περίπου 143.000 κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία και τη γεωργία.

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα όπως «νερό ναι! Χρυσό όχι!» και πραγματοποίησαν πορεία, ανεμίζοντας σημαίες της Δομινικανής Δημοκρατίας, από διάφορες τοποθεσίες της Σαν Χουάν έως την κοινότητα Σαβανέτα. Εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο φράγμα της επαρχίας, το οποίο εξασφαλίζει την άρδευση 300.000 στρεμμάτων καλλιεργειών, καθώς και υδροηλεκτρική μονάδα παραγωγής ενέργειας.

Ο πληθυσμός της Σαν Χουάν φοβάται ότι το χρυσωρυχείο θα μολύνει τους υδάτινους πόρους της περιοχής.

«Το νερό είναι η ζωή μας. Δεν συμφωνούμε, διότι (…) θα το μολύνουν, θα το καταστρέψουν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Χουάνα Ραμόν, κάτοικος της περιοχής.

«Αν αρχίσουν την εκμετάλλευση, θα είμαστε υποχρεωμένοι να φύγουμε από εδώ. Καλύτερα να πεθάνω παρά να συμφωνήσω να αρχίσουν την εξόρυξη χρυσού στην περιοχή», ανέφερε από την πλευρά του ο Μανουέλ Ενκαρνασιόν, αγρότης που ζει στη Σαβανέτα.

Η GoldQuest τονίζει ότι, καθώς η εκμετάλλευση του μεταλλείου θα γίνει υπογείως, η περιβαλλοντική επίπτωση θα είναι ελάχιστη. Οι κάτοικοι, ωστόσο, δηλώνουν αντίθετοι στο έργο και επικαλούνται προηγούμενες υποθέσεις που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στη χώρα.

«Δεν θέλουμε αυτό το μεταλλείο εδώ. Δείτε τι έγινε στην Κοτουί», αντέτεινε ο Λεουρί Καμαρένα, αγρότης και έμπορος.

Στην Κοτουί, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, βρίσκεται το μεγαλύτερο μεταλλείο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Την εκμετάλλευσή του έχει αναλάβει άλλη καναδική εταιρεία, η Barrick Gold. Η εγκατάσταση έχει προκαλέσει πολλές διαμαρτυρίες και διενέξεις, κυρίως λόγω της μετεγκατάστασης οικογενειών. Παράλληλα, έχουν υπάρξει επανειλημμένες καταγγελίες για μόλυνση των υδάτων και της γης, σύμφωνα με τον Τύπο της χώρας.

«Εδώ παράγουμε ρύζι, φασόλια, κολοκύθια, μπανάνες», είπε ο Λεουρί Καμαρένα. «Αν αρχίσουν να εκμεταλλεύονται αυτό το μεταλλείο, τι θα παράγουμε; Χώμα θα τρώμε;»

Οι αντιδράσεις στη Σαν Χουάν δείχνουν ότι το σχέδιο Romero παραμένει ανοιχτό ζήτημα για τη Δομινικανή Δημοκρατία. Η κυβέρνηση εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει το έργο, όμως οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν προστασία του νερού, της αγροτικής παραγωγής και του περιβάλλοντος.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP