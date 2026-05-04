Ιράν: Παραβίαση εκεχειρίας κάθε αμερικανική παρέμβαση στα Στενά του Ορμούζ

Σαφές μήνυμα προς τις ΗΠΑ έστειλε ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζιζί, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των Στενών του Ορμούζ «θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας».

Ο Ιρανός αξιωματούχος τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, απαντώντας στις θέσεις που αποδίδονται στην αμερικανική πλευρά. Ο Αζιζί απέρριψε όσα χαρακτήρισε ως «σενάρια επίρριψης ευθυνών» από πλευράς ΗΠΑ, ενώ υποστήριξε ότι η διαχείριση της περιοχής δεν μπορεί να γίνεται μέσα από δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Στην ίδια ανάρτηση, ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ και ο Περσικός Κόλπος «δεν μπορούν να διαχειρίζονται μέσω των αυταπατών που εκφράζονται σε αναρτήσεις του Τραμπ» και ότι «δεν αποτελούν χώρο για ρητορικές αντιπαραθέσεις».