Οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολύ θετικές συζητήσεις» με το Ιράν, οι οποίες «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους». Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε την αναφορά σε ανάρτησή του στο Truth Social, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μετά την έναρξη της εκεχειρίας παραμένουν στάσιμες.

«Οι εκπρόσωποί μου έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν και αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η εκεχειρία ισχύει από τις 8 Απριλίου, μετά από σχεδόν 40 ημέρες ισραηλινών και αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν και ιρανικών αντιποίνων στην περιοχή. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός έχουν βαλτώσει.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ξεκινούν τη Δευτέρα το πρωί προσπάθεια απεγκλωβισμού πλοίων, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα στα Στενά του Ορμούζ. Όπως σημείωσε, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει τα ακινητοποιημένα πλοία.