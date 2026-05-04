Οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, λέει ο Τραμπ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ιράν, ΗΠΑ, Σημαίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολύ θετικές συζητήσεις» με το Ιράν, οι οποίες «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους». Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε την αναφορά σε ανάρτησή του στο Truth Social, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μετά την έναρξη της εκεχειρίας παραμένουν στάσιμες.

«Οι εκπρόσωποί μου έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν και αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η εκεχειρία ισχύει από τις 8 Απριλίου, μετά από σχεδόν 40 ημέρες ισραηλινών και αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν και ιρανικών αντιποίνων στην περιοχή. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός έχουν βαλτώσει.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ξεκινούν τη Δευτέρα το πρωί προσπάθεια απεγκλωβισμού πλοίων, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα στα Στενά του Ορμούζ. Όπως σημείωσε, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει τα ακινητοποιημένα πλοία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Solange Knowles: Το νέο και τολμηρό κούρεμα για το οποίο «κέρδισε» τον τίτλο «Αιγύπτια θεά»

Ελλείψεις στο ΕΣΥ: Καμπανάκι από τον ΙΣΑ μετά το περιστατικό στη Σάμο

Κοινωνικός Τουρισμός: Ποιοι συνταξιούχοι θα μπορούν από αύριο να κάνουν αίτηση – Όλες οι λεπτομέρειες

ΔΥΠΑ: 143 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Μάιο – Οι θεματικές ενότητες

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Αποκαλύφθηκε το μυστικό της Apple: Έτσι θα είναι το iPhone Fold χωρίς την ενοχλητική τσάκιση στην οθόνη
περισσότερα
01:00 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Το 58% των Γερμανών δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα αντέξει έως τις εκλογές

Η πλειοψηφία των Γερμανών θεωρεί ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός θα διαλυθεί πριν ολοκληρώσει τ...
00:00 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Project Freedom: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στο Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν το πρωί...
22:35 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Time: Η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη μόλις ξεκίνησε

Μια ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιώτες απ...
22:17 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Τρόμος στον Ατλαντικό: Τρεις νεκροί από πιθανή έξαρση ιού σε κρουαζιερόπλοιο

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πιθανή έξαρση ιού σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς