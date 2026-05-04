Άρτα: Αίσιο τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του 91χρονου – Εντοπίστηκε σώος, αλλά εξαντλημένος

Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού του 91χρονου που αγνοούνταν στην περιοχή της Ακροποταμιάς, στην Άρτα. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σώος αργά το απόγευμα στην περιοχή του Νεοχωρίου, βάζοντας τέλος στην αγωνία των οικείων του και των Αρχών.

Από τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής του, την Κυριακή (03/05), δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ κινητοποιήθηκαν άμεσα. Τα συνεργεία πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, ενώ στις προσπάθειες εντοπισμού συνέδραμε και διασωστική λέμβος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο.

Αστυνομικοί εντόπισαν τελικά τον ηλικιωμένο σώο, αλλά εμφανώς εξαντλημένο. Αμέσως μετά, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Άρτας, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

