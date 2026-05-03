Έρευνες για 91χρονο που εξαφανίστηκε στην Άρτα – Κινητοποίηση της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ΕΜΑΚ Πυροσβεστική

Επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός ηλικιωμένου βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες σήμερα, στην Άρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 91 ετών, τα ίχνη του οποίου εξαφανίστηκαν στην περιοχή Ακροποταμιά.

Για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ αλλά και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενες από 12 πυροσβέστες με 2 οχήματα, καθώς και διασωστική λέμβο της 5ης ΕΜΑΚ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Bryan Johnson: «Θα είμαι αθάνατος σε 15 χρόνια» – Πώς υποστηρίζει ότι θα τα καταφέρει ο διάσημος biohacker

Γάμος ή εργένικη ζωή; Τι μας προστατεύει από καρκίνο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο αντίκτυπος στην αγορά εργασίας – Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ

ΠΟΜΙΔΑ: Τα 10 βήματα της νέας διαδικασίας διαταγής απόδοσης μισθίου

Γιατί κάποιοι άνθρωποι μένουν αξέχαστοι; Το μυστικό με τη θέση της Αφροδίτης

Μαθηματικοί υποστηρίζουν ότι έκαναν μία σημαντική ανακάλυψη χρησιμοποιώντας το ChatGPT
περισσότερα
17:06 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Σέρρες: Αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας – Νεκρός ένας κρατούμενος

16:09 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Ιωάννινα: Καταδίωξη ανήλικου που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Συνελήφθη και η μητέρα του

Ένας ανήλικος οδηγός συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής (3/5) στα Ιωάννινα από αστυνομικούς ...
15:45 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Νέα Μάκρη: Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα 36χρονο, συνελήφθη και η εν διαστάσει σύζυγός του – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός

Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα έναν 36χρονο Αιγύπτιο, που τελέστηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μά...
15:27 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Αθήνα: Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι για κλοπές στο κέντρο

Στη σύλληψη πέντε ανηλίκων για κλοπές προχώρησαν αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσι...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς