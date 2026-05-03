Έρευνες για 91χρονο που εξαφανίστηκε στην Άρτα – Κινητοποίηση της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής

Επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός ηλικιωμένου βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες σήμερα, στην Άρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 91 ετών, τα ίχνη του οποίου εξαφανίστηκαν στην περιοχή Ακροποταμιά.

Για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ αλλά και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενες από 12 πυροσβέστες με 2 οχήματα, καθώς και διασωστική λέμβο της 5ης ΕΜΑΚ.