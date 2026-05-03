Σέρρες: Ανασύρθηκε σώος 14χρονος ποδηλάτης που έπεσε σε ρέμα – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Γλίτωσε τα χειρότερα ένας 14χρονος ποδηλάτης στις Σέρρες, ο οποίος έπεσε με το ποδήλατό του σε ρέμα στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων.

Ο συνομήλικος φίλος του, που έκαναν μαζί ποδηλασία, ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην επιχείρηση που στήθηκε συμμετείχαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών, που κατάφεραν να ανασύρουν τον 14χρονο και να τον παραδώσουν με τις αισθήσεις του σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο στη συνέχεια τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Σωτήριο για τον ανήλικο αποδείχθηκε το κράνος που φορούσε, αλλά και η παρουσία του φίλου του, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.