Ο Τραμπ απορρίπτει ως απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, εμφανίζεται να απορρίπτει τη νέα πρόταση του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».

Σε δηλώσεις του στο κρατικό ισραηλινό δίκτυο Kan News, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι έχει εξετάσει όλα τα δεδομένα, ωστόσο απορρίπτει την πρόταση καθώς τη θεωρεί μη συμφέρουσα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

⚡️🇺🇸🇮🇷President Trump to KAN News: the IRANIAN proposal is not acceptable to the United States. pic.twitter.com/89bv9LQ2o5 — Global Surveillance (@Globalsurv) May 3, 2026

Την Παρασκευή είχε δηλώσει «μη ικανοποιημένος» από το περιεχόμενο, ωστόσο το Σάββατο σημείωσε ότι θα εξετάσει πιο προσεκτικά τις λεπτομέρειες.

«Μου εξήγησαν τη βασική ιδέα της συμφωνίας. Τώρα θα μου δώσουν την ακριβή διατύπωση», είπε.

Τι προβλέπει η ιρανική πρόταση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση της Τεχεράνης περιλαμβάνει το άνοιγμα της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού, μεταθέτοντας τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πιέσεις από το Ιράν

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσε ότι «το περιθώριο λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ έχει περιοριστεί», προσθέτοντας ότι ο Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε «μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Αλί Νικζάντ, υπογράμμισε ότι προϋπόθεση για οποιεσδήποτε συνομιλίες είναι «η πλήρης και εγγυημένη παύση της επιθετικότητας κατά του Λιβάνου».