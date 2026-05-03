LIVE – 65η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο πόλεμος των ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του Ιράν μπήκε στην 65η ημέρα και οι εξελίξεις έχουν καταιγιστικό ρυθμό. Η Τεχεράνη υπέβαλε το Σάββατο ένα νέο σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, όμως, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει πίσω, καθώς θεωρεί ότι δεν τον ικανοποιεί η ιρανική πρόταση. Μάλιστα χθες δήλωσε ότι ίσως είναι καλύτερα να μην υπάρξει συμφωνία τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 09:21 03/05/26

    Τα βλέμματα στον ΟΠΕΚ: Πρώτη απόφαση σήμερα για το πετρέλαιο μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

    Η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και πέντε άλλες χώρες του ΟΠΕΚ+ συνεδριάζουν σήμερα για την πρώτη τους απόφαση αναφορικά με τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από το μπλοκ την προηγούμενη εβδομάδα. Ο ΟΠΕΚ+…

  • 08:31 03/05/26

    Κίνα: Αψηφά κυρώσεις των ΗΠΑ σε εταιρείες που κατηγορούν ότι εισάγουν πετρέλαιο από το Ιράν

    Η κινεζική κυβέρνηση ξεκαθάρισε χθες Σάββατο πως δεν πρόκειται να συμμορφωθεί προς τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ σε πέντε κινεζικές εταιρείες που κατηγορούνται ότι αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, του οποίου η Κίνα είναι εισαγωγέας-κλειδί.

    Τους τελευταίους μήνες, με σκοπό να στερέψει τις πηγές χρηματοδότησης του Ιράν, η Ουάσιγκτον ενισχύει τις κυρώσεις σε βάρος κινεζικών διυλιστηρίων, που προμηθεύονται αργό σε χαμηλές τιμές από την Τεχεράνη.

    Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου, με εντολή του που αφορά τις κυρώσεις οι οποίες επιβλήθηκαν χωριστά από την περασμένη χρονιά, τονίζει πως τα αμερικανικά μέτρα «δεν πρέπει να αναγνωριστούν, ούτε να εφαρμοστούν, ούτε να τηρηθούν».

    Σε ανακοίνωσή του, κρίνει ότι «απαγορεύουν ή περιορίζουν κατά τρόπο ανάρμοστο τις οικονομικές, εμπορικές και συναφείς δραστηριότητες κινεζικών εταιρειών με τρίτες χώρες (…) και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τους θεμελιώδεις κανόνες που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις».

    «Η κινεζική κυβέρνηση εναντιώνεται πάντα σε μονομερείς κυρώσεις οι οποίες στερούνται έγκριση του ΟΗΕ και οποιαδήποτε βάση στο διεθνές δίκαιο», συνεχίζει το κείμενο.

    Η εντολή του υπουργείου αφορά τρεις εταιρείες με έδρα την επαρχία Σαντόνγκ (Shandong Jincheng Petrochemical Group, Shandong Shouguang Luqing Petrochemical και Shandong Shengxing Chemical), καθώς και άλλες δυο με έδρα άλλες επαρχίες της Κίνας, πιο συγκεκριμένα τη Νταλιάν (Hengli Petrochemical) και τη Χεμπέι (Xinhai Chemical Group).

    Προχθές Παρασκευή, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σε άλλη μια κινεζική εταιρεία, κατηγορώντας τη πως εισήγαγε «δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια» αργού από το Ιράν, προσφέροντας έτσι έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

    Η εταιρεία αυτή, η Qingdao Haiye Oil Terminal Co., Ltd. δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου.

    Οι νέες κυρώσεις ανακοινώθηκαν ενώ παρατείνεται το αδιέξοδο στις επαφές των ΗΠΑ και του Ιράν με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τους Αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς την 28η Φεβρουαρίου.

    Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει εντός του μήνα στην Κίνα και να συναντηθεί με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι σύντομα θα εξετάσει και θα αξιολογήσει ένα νέο σχέδιο από το Ιράν, καθώς τα κρατικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Τεχεράνη υπέβαλε πρόταση 14 σημείων. Παράλληλα, οι ΗΠΑ επιτάχυναν πωλήσεις όπλων ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς τους συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή.
  • Στενό του Ορμούζ: Το κοινοβούλιο του Ιράν φαίνεται έτοιμο να εγκρίνει νόμο που θα επιβάλλει περιορισμούς στα πλοία που μπορούν να διέρχονται από αυτή τη κρίσιμη θαλάσσια οδό, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση. Ισραηλινά πλοία δεν θα επιτρέπονται, ενώ πλοία από «εχθρικές χώρες» θα πρέπει να καταβάλλουν αποζημιώσεις για να λάβουν άδεια διέλευσης.
  • Απόσυρση στρατευμάτων: Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αποσύρουν «πολύ περισσότερους» από τους 5.000 στρατιώτες που το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει ότι θα αποσύρει από τη Γερμανία μέσα στον επόμενο χρόνο.
  • Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνέχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις το Σάββατο στον Λίβανο, παρά την κηρυγμένη κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού και της φιλοϊρανικής ένοπλης οργάνωσης.

