Μπρούνο Τσερέλα: Θα ήθελα να έχω και μια δική μου οικογένεια, ένα παιδί μαζί με την Αθηνά

Ο Μπρούνο Τσερέλα παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast με τίτλο «Game On» της Ντορέττας Παπαδημητρίου στο Youtube, μιλώντας για την προσωπική του ζωή.

Ο Αργεντινός μπασκετμπολίστας αναφέρθηκε με τρυφερότητα στη σχέση του με την Αθηνά Οικονομάκου, μιλώντας για την γνωριμία τους και τα μελλοντικά τους σχέδια.

«Μοιάζει σαν να είναι το πεπρωμένο μας. Μια μέρα ήμουν στην Αθήνα και έβλεπα τηλεόραση, έψαχνα μουσική γιατί δεν καταλάβαινα τίποτα στα ελληνικά. Και έπεσα πάνω σε μια συνέντευξη και έγραφε «Αθηνά Οικονομάκου». Δεν μπορούσα να το διαβάσω και το έβαλα στο Google Translate. Μετά από 20 ημέρες της έστειλα μήνυμα, την ρώτησα πως είναι, ότι είδα το προφίλ της, τη ζωή της, τα παιδιά της. Ξεκινήσαμε να μιλάμε φυσιολογικά και μετά από 4 μήνες που μιλούσαμε, γνωριστήκαμε από κοντά. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, όλα ήταν πολύ καθαρά και όμορφα.

Εγώ τότε ήμουν μόνος, σε μια καλή φάση της ζωής μου, στο τέλος της καριέρας μου και σκεφτόμουν ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για σχέση. Σε εκείνη τη φάση έβλεπα τη ζωή με άλλον τρόπο. Είχα μια υπέροχη σχέση 12 χρόνια και σκεφτόμουν ότι ήταν καλός άνθρωπος, γιατί την έληξα; Ξέρω τι σημαίνει να χτίζεις κάτι, να περνάς δυσκολίες αλλά και την καθημερινότητά σου μαζί με έναν άνθρωπο. Το αγαπώ. Μετά την τελευταία μου σχέση, που ήταν τέλεια, σκέφτηκα ότι ίσως ο γάμος και η οικογένεια να μην είναι για μένα» αποκάλυψε ο Μπρούνο Τσερέλα.

«Τότε γνώρισα την Αθηνά. Όλα έγιναν πολύ φυσικά. Καθαρά. Δεν πίεσα τίποτα στη ζωή που έχουμε. Αν κάτι δεν μου αρέσει, το λέω. Έχω φτάσει στη ζωή μου σε σημείο όπου μπορώ να ελέγχω τις επιλογές μου και αυτό με κάνει χαρούμενο. Για αυτό ταιριάζουμε, γιατί και εκείνη είναι παρόμοια. Ελέγχει τις επιλογές της, αναλαμβάνει τις ευθύνες τους. Είμαστε καλοί στο να αφήνουμε το «εγώ» μας στην άκρη.

Πιστεύω ότι είμαστε τέλεια μαζί, ως άνθρωποι, ως ζευγάρι, σε αυτή τη φάση της ζωής. Όλα αυτή τη στιγμή είναι τέλεια. Δεν ξέρεις όμως τι μπορεί να τύχει στη ζωή. Αν κάνουμε αυτό το βήμα είναι γιατί νιώθουμε ότι κάτι είναι ιδιαίτερο. Και δεν μιλάω μόνο για τον έρωτα της αρχής. Το ιδιαίτερο είναι η ανθρώπινη σχέση, οι αξίες και ο τρόπος που βλέπουμε τη ζωή» συμπλήρωσε ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια, ο Μπρούνο Τσερέλα απάντησε:

«Ειλικρινά θα ήθελα παιδιά. Όταν μιλάμε για αυτό της λέω «Εσύ είσαι η γυναίκα, θα σεβαστώ τη δική σου απόφαση». Αν θέλει να μείνουμε όπως είμαστε, είμαι εντάξει. Αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε παιδί, θα το κάνουμε. Εννοείται δεν είμαι ο πατέρας των παιδιών της, αλλά θέλω να είμαι ο καλύτερος άνθρωπος που μπορούν να έχουν δίπλα τους. Και έχουμε μια πολύ όμορφη σχέση. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να έχω και μια δική μου οικογένεια, ένα παιδί μαζί με την Αθηνά. Θα δούμε, δεν βιαζόμαστε. Ωστόσο γνωρίζουμε και την ηλικία μας».

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έκαναν γνωστή την σχέση τους στα social media το καλοκαίρι του 2024, όταν ξεκίνησαν να δημοσιεύουν τις πρώτες τους κοινές φωτογραφίες.

Στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού η γνωστή ηθοποιός δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, όσο απολάμβαναν την βόλτα τους με το σκάφος στη λίμνη Κόμο στην Ιταλία.

Παρά τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, η Αθηνά Οικονομάκου εξακολουθεί να μην απαντά για την ημερομηνία και τις λεπτομέρειες του γάμου της.

10:09 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

