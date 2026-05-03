Αθήνα: Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι για κλοπές στο κέντρο

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Περιπολικό

Στη σύλληψη πέντε ανηλίκων για κλοπές προχώρησαν αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι ανήλικοι, ηλικίας 17, 16, 14 και 13 ετών, εντοπίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 2 Μαΐου από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου, κατά τη διάρκεια αναζητήσεων ατόμων για περιστατικά κλοπών σε καταστήματα του ιστορικού κέντρου.

Κατά τον έλεγχο που τους έγινε, βρέθηκαν στην κατοχή τους προϊόντα τα οποία είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από καταστήματα της περιοχής και κατασχέθηκαν.

Οι ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Bryan Johnson: «Θα είμαι αθάνατος σε 15 χρόνια» – Πώς υποστηρίζει ότι θα τα καταφέρει ο διάσημος biohacker

Γάμος ή εργένικη ζωή; Τι μας προστατεύει από καρκίνο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τέλος στα ψιλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ

Οι τράπεζες στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης – Τα νέα δεδομένα για τις συναλλαγές

Μαθηματικοί υποστηρίζουν ότι έκαναν μία σημαντική ανακάλυψη χρησιμοποιώντας το ChatGPT

Eπιστήμονες προβλέπουν την ακριβή χρονιά που η Γη θα μετατραπεί σε «γιγαντιαία μαύρη τρύπα» και προειδοποιούν για την αύξησ...
περισσότερα
15:18 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: «Ο ένας κρατούσε τσίλιες και ο άλλος άρχισε να αναρριχάται» – Πώς απετράπη η διάρρηξη σπιτιού

Σκηνές βγαλμένες από αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, όταν αστυνομικο...
14:17 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Τρόμος για τους οδηγούς ταξί στην Αγία Βαρβάρα: 25χρονος τους έσφιγγε με τη ζώνη ασφαλείας στον λαιμό για να τους ληστέψει – Αναζητείται ο συνεργός του

Στην εξάρθρωση συμμορίας που λήστευε οδηγούς ταξί, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., στην Αγία Βαρβάρα. Μέχρ...
13:41 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Εκτοξεύθηκαν οι πρώτοι ελληνικοί δορυφόροι για ανίχνευση πυρκαγιών – Δείτε βίντεο

Τέσσερις ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX...
13:14 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

«Είχε 8 μποφόρ, ένιωσα περήφανος»: Η περιγραφή του καπετάνιου της Αλοννήσου για τη μεταφορά του βρέφους από τη Σκόπελο στον Βόλο εν μέσω κακοκαιρίας

Τις αγωνιώδεις στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη μεταφορά του μόλις 19 μηνών βρέφους από την Σκ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς