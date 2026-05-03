Αίγιο: Διαρρήκτης «τρύπωσε» σε αποθήκη και έκανε ριφιφί σε δύο καταστήματα – 23.000 ευρώ η λεία

Με την μέθοδο του ριφιφί, ένας άνδρας κατάφερε να τρυπώσει στο εσωτερικό δύο καταστημάτων στο Αίγιο, και να αρπάξει ηλεκτρικά είδη, οικοσκευές, χρυσαφικά, κοσμήματα και εργαλεία, συνολικής αξίας 23.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το χρονικό διάστημα από 28 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2026, στο Αίγιο, ο δράστης φέρεται να παραβίασε αποθήκη, ενώ προχώρησε και σε διάνοιξη οπής σε τοίχο δύο καταστημάτων.

Από τους χώρους αυτούς αφαίρεσε ηλεκτρικά είδη, οικοσκευές, χρυσαφικά, κοσμήματα και εργαλεία, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων, σύμφωνα με την παθούσα, να ανέρχεται στις 23.000 ευρώ.

Τα στοιχεία του κατηγορούμενου ταυτοποιήθηκαν μετά από συστηματική αστυνομική έρευνα, ενώ η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τα περαιτέρω.

Πηγή: pelop.gr