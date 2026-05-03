Ελεάνα Παπαϊωάννου: Η εγκυμοσύνη μιας γυναίκας και το σώμα της δεν είναι προς δημόσια κριτική και διαβούλευση

Enikos Newsroom

Lifestyle

Ελεάνα Παπαϊωάννου

Με αφορμή τα σχόλια που δέχθηκε η Ελεάνα Παπαϊωάννου μίλησε για την εγκυμοσύνη της, την έκθεση στα social media καθώς και για τα όρια της δημόσιας κριτικής, μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Το να είναι μία γυναίκα έγκυος δεν σημαίνει ότι είναι άρρωστη. Ξεκινάμε από ’κει. Η κάθε εγκυμοσύνη για κάθε μία από μας είναι μια τελείως προσωπική εμπειρία. Θεωρώ ότι μόνο, εννοείται σε συνεννόηση κάθε μία γυναίκα με τον γιατρό της, επιλέγει τι μπορεί και τι θέλει να κάνει», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Στην πρώτη μου εγκυμοσύνη ούτε δούλευα και έκατσα τεσσεράμισι χρόνια στο σπίτι με την κόρη μου. Αυτή τη φορά είχα αυτή τη διάθεση, πάντα σε συνεννόηση με τη γιατρό μου».

Για την κριτική που δέχεται, είπε: «Η εγκυμοσύνη μιας γυναίκας και το σώμα της δεν είναι προς δημόσια κριτική και διαβούλευση. Το να υπερβαίνεις τα όρια και να χρησιμοποιείς προσβλητικά σχόλια, αισχρούς χαρακτηρισμούς για μία γυναίκα η οποία είναι έγκυος, δεν έχω λόγια. Αυτό που με σοκάρει είναι ότι ως μαμά… έχω μία κόρη 8 χρονών που μεγαλώνει στην κοινωνία αυτή. Με ταράζει ότι φέρνω σε έναν κόσμο τα παιδιά μου… που κάτι γίνεται λάθος. Μέσα σε αυτή την τοξικότητα και του όχλου».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι συνεχίζει να εργάζεται συνειδητά, όπως κάθε επαγγελματίας: «Το γεγονός ότι συνεχίζω και εργάζομαι γιατί έχω τη δυνατότητα και επιθυμώ να το κάνω με αγάπη… όπως μία γυναίκα πάει στο γραφείο της ή στο ιατρείο της. Είναι η δουλειά μου».

 

