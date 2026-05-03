ΟΠΕΚ+: Συμφώνησε 3η στη σειρά αύξηση παραγωγής μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Μία μέτρια αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Ιούνιο αποφάσισε σήμερα ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών ΟΠΕΚ+ (OPEC+), όμως αυτή θα μείνει κατά κύριο λόγο στα χαρτιά όσο ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν εξακολουθεί να διαταράσσει τον πετρελαϊκό εφοδιασμό στον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Επτά χώρες του ΟΠΕΚ+ έχουν συμφωνήσει να αυξήσουν τους στόχους παραγωγής πετρελαίου κατά περίπου 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, αύξηση για τρίτο μήνα στη σειρά, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚ+ σε δήλωση μετά από διαδικτυακή συνάντηση. Η αύξηση είναι η ίδια με εκείνη που είχε συμφωνηθεί για τον Μάιο, μείον το μερίδιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τα οποία αποχώρησαν από την ομάδα την 1η Μαΐου.

Η κίνηση έχει σκοπό να δείξει ότι η ομάδα είναι έτοιμη να αυξήσει τον εφοδιασμό μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Συνεχίζει επίσης με τα σχέδια να αυξήσει τους στόχους παραγωγής παρά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από την ομάδα αυτήν την εβδομάδα, δήλωσαν οι πηγές του ΟΠΕΚ+ και αναλυτές.

«Ο ΟΠΕΚ+ στέλνει ένα διττό μήνυμα στην αγορά: συνέχεια παρά την αποχώρηση των ΗΑΕ και έλεγχο παρά τον περιορισμένο φυσικό αντίκτυπο», δήλωσε ο Χόρχε Λεόν, αναλυτής της Rystad και πρώην αξιωματούχος του ΟΠΕΚ.

«Παρόλο που η παραγωγή αυξάνεται στα χαρτιά, ο πραγματικός αντίκτυπος ‌στη φυσική προσφορά παραμένει πολύ περιορισμένος, δεδομένων των περιορισμών στα Στενά του Ορμούζ. Αυτό δεν έχει τόσο να κάνει με την προσθήκη βαρελιών, όσο με το να σηματοδοτήσει ότι ο ΟΠΕΚ+ εξακολουθεί να έχει τον τελευταίο λόγο», προσέθεσε.

Η ποσόστωση της Σαουδικής Αραβίας, του μεγαλύτερου παραγωγού του ΟΠΕΚ+, θα αυξηθεί στα 10,291 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη συμφωνία, πολύ πάνω από την πραγματική παραγωγή. Το βασίλειο ανέφερε πραγματική παραγωγή 7,76 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα στον ΟΠΕΚ τον Μάρτιο.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ

Τα επτά μέλη που συναντήθηκαν διαδικτυακά σήμερα είναι η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, η Αλγερία, το Καζακστάν, η Ρωσία και το Ομάν. Με την αποχώρηση των ΗΑΕ, ο ΟΠΕΚ+ αποτελείται από 21 μέλη, περιλαμβανομένου του Ιράν, όμως τα τελευταία χρόνια μόνο οι επτά χώρες συν τα ΗΑΕ συμμετείχαν στις αποφάσεις για τη μηνιαία παραγωγή.

Ο πόλεμος στο Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ που ακολούθησε ως συνέπεια έχουν μπλοκάρει τις εξαγωγές από τα μέλη του ΟΠΕΚ+ Σαουδική Αραβία, Ιράκ και Κουβέιτ, καθώς και από τα ΗΑΕ. Πριν από τη σύγκρουση, οι παραγωγοί αυτοί ήταν οι μοναδικές χώρες στην ομάδα που μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή.

Η αύξηση της παραγωγής θα παραμείνει κατά κύριο λόγο συμβολική μέχρι να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ στη ναυσιπλοΐα αλλά ακόμη και τότε θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες αν όχι μήνες προκειμένου οι ροές να επανέλθουν στα κανονικά επίπεδα, σύμφωνα με στελέχη του πετρελαϊκού τομέα του Κόλπου και του διεθνούς εμπορίου πετρελαίου.

Η διαταραχή προκάλεσε εκτόξευση των τιμών σε υψηλό τετραετίας πάνω από τα 125 δολάρια το βαρέλι καθώς οι αναλυτές αρχίζουν να κάνουν προβλέψεις για εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών σε έναν με δύο μήνες και αύξηση του πληθωρισμού παγκοσμίως.

Νέα συνάντηση στις 7 Ιουνίου

Η παραγωγή αργού πετρελαίου από όλα τα μέλη του ΟΠΕΚ+ ανήλθε κατά μέσο όρο στα 35,06 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Μάρτιο, μειωμένη κατά ⁠7,70 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε σχέση με τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με έκθεση του ΟΠΕΚ τον περασμένο μήνα, με το Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία να πραγματοποιούν τις μεγαλύτερες περικοπές λόγω των περιορισμών στις εξαγωγές.

Τα επτά μέλη του ΟΠΕΚ+ θα συναντηθούν και πάλι στις 7 Ιουνίου ανέφερε ακόμα η δήλωση.