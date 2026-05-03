Θεσσαλονίκη: «Ο ένας κρατούσε τσίλιες και ο άλλος άρχισε να αναρριχάται» – Πώς απετράπη η διάρρηξη σπιτιού

Σκηνές βγαλμένες από αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, όταν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης εντόπισαν 43χρονο επίδοξο διαρρήκτη σε μπαλκόνι διαμερίσματος και τον ακινητοποίησαν παρά την προσπάθεια διαφυγής του.

Ο 45χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος συνάντησε τους δύο αρχιφύλακες της Άμεσης Δράσης, χάρη στην άμεση επέμβαση των οποίων αποτράπηκε η διάρρηξη στο σπίτι του. «Πήγαν να ανοίξουν το παράθυρο, αλλά δεν πρόλαβαν», δήλωσε στην ΕΡΤ. «Ο ένας κρατούσε τσίλιες κι ο άλλος άρχισε να αναρριχάται», περιέγραψε με τη σειρά της η ιδιοκτήτρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές (1/5) το βράδυ, όταν το πλήρωμα του περιπολικού, εντόπισε τον 43χρονο επίδοξο διαρρήκτη σε μπαλκόνι οικοδομής να προσπαθεί να παραβιάσει μπαλκονόπορτα διαμερίσματος. Προκειμένου να διαφύγει, μαζί με συνεργό του, ο οποίος και αναζητείται, πήδηξε σε στέγαστρο πιλοτής παρακείμενης πολυκατοικίας, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη έπειτα από πεζή καταδίωξη.

«Στη θέα μας προσπάθησαν να τραπούν σε φυγή από παρακείμενη κεραμοσκεπή», είπε ο Ιωάννης Καράτζιος – Αρχιφύλακας Άμεσης Δράσης, περιγράφοντας τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν.

Από την πλευρά του, ο Βασίλειος Νικολοδήμος – Αρχιφύλακας Άμεσης Δράσης τόνισε ότι: «Το σημαντικό σε όλο αυτό είναι το τηλεφώνημα του πολίτη να είναι άμεσο στις περιπτώσεις αυτές».

Ο 43χρονος με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές.

