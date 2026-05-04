Ηράκλειο: Τι εξετάζουν οι Αρχές για το αιματηρό επεισόδιο που τραυματίστηκε ένας 24χρονος – Οι δύο εκδοχές που έφεραν τους πυροβολισμούς

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα, γύρω στη 1:30 το μεσημέρι της Κυριακής, σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στην Κρήτη. Ένας 24χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς, ενώ οι Αρχές αναζητούν έναν 21χρονο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο νεαροί είναι γνώριμοι των διωκτικών Αρχών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα περιστατικά, ενώ φέρεται να είχαν συνεργαστεί σε υποθέσεις που είχαν σημειωθεί στο χωριό.

Οι σχέσεις των δύο νεαρών και το υπό διερεύνηση κίνητρο

Η μεταξύ τους σχέση φαίνεται πως είχε διαταραχθεί το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, ο ένας φέρεται να κατηγορούσε τον άλλον για περιστατικό που είχε γίνει στην περιοχή. Αυτό το στοιχείο εξετάζεται από τις Αρχές, καθώς ενδέχεται να συνδέεται με το αιματηρό επεισόδιο.

Κατά την πρώτη εκδοχή, οι δύο νεαροί φέρονται να είχαν δώσει ραντεβού στο νεκροταφείο, προκειμένου να ορκιστούν πάνω από συγκεκριμένο τάφο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως είχαν σχεδιαστεί. Ο 21χρονος, ο οποίος αναζητείται, φέρεται να πυροβόλησε αρκετές φορές με πιστόλι των 9 χιλιοστών το αριστερό πόδι του 24χρονου.

Το λιόφυτο, η διαφυγή και η δεύτερη εκδοχή

Κάτοικοι που βρέθηκαν στο σημείο ανέφεραν ότι το θύμα κυνηγήθηκε και έτρεξε προς ένα λιόφυτο. Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να αποχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση, όταν είδε τον 24χρονο να γονατίζει.

Η δεύτερη εκδοχή, η οποία στηρίζεται σε κατοίκους του χωριού που γνωρίζουν και τις δύο πλευρές, αναφέρει ότι ο 21χρονος και ο 24χρονος συναντήθηκαν τυχαία στο νεκροταφείο. Σύμφωνα με αυτήν την εκδοχή, ο 21χρονος πυροβολούσε στον αέρα και ο 24χρονος του έκανε παρατήρηση.

Στη συνέχεια, οι δύο νεαροί φέρονται να είχαν έντονο καβγά, ο οποίος κατέληξε στον πυροβολισμό και στον τραυματισμό του 24χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, στο σημείο έπεσαν συνολικά οκτώ πυροβολισμοί.

Το 40ήμερο μνημόσυνο και η κατάσταση του 24χρονου

Στην υπόθεση φαίνεται να υπάρχει ακόμη ένα κρίσιμο στοιχείο. Σήμερα τελούνταν το 40ήμερο μνημόσυνο ενός ανθρώπου που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αποτελεί κρίκο στην ιστορία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος αυτού του προσώπου στην υπόθεση.

Ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο νεαρός φέρει συντριπτικό κάταγμα στην ποδοκνημική χώρα, όμως η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι γιατροί θα αποφασίσουν τις επόμενες ώρες εάν ο 24χρονος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 21χρονου και εξετάζουν τις δύο εκδοχές για το πώς ξεκίνησε το αιματηρό περιστατικό.