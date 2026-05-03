Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: «Το έκανα για όλους εσάς, για να μην υποφέρετε όταν θα ζητήσετε τη σύνταξη», είπε ο 89χρονος στον ANT1

Αμετανόητος εμφανίζεται ο 89χρονος που άνοιξε πυρ με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο, τραυματίζοντας υπαλλήλους. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος προφυλακίστηκε μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στη Βάσω Ασμανίδου, υποστηρίζοντας ότι του φέρθηκαν «σαν σκουπίδι».

Ο 89χρονος ανέφερε ότι προχώρησε στις επιθέσεις λόγω της ταλαιπωρίας που, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισε για τη σύνταξή του. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν ενήργησε για τα χρήματα, αλλά για την αξιοπρέπειά του.

«Το έκανα για όλους εσάς, για να μην υποφέρετε όταν θα ζητήσετε τη σύνταξη, όπως εγώ. Ήρθα στην Ελλάδα μετά από 48 χρόνια δουλειάς στη Γερμανία και στην Αμερική και μου φέρθηκαν σαν σκουπίδι στο ΙΚΑ. Δεν έχουμε κράτος που σέβεται τον πολίτη. Δεν το έκανα για τα χρήματα, αλλά για την αξιοπρέπειά μου. Εγώ θα φύγω, με περιμένει εκεί ψηλά η Θέμιδα. Θα σε περιμένω εκεί να τα πούμε πάλι. Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα λέω ιστορίες από το Σικάγο σε νεότερους και συμβουλές. Έμαθα ότι πρέπει να αγαπώ λιγότερο την πατρίδα μου, που με πλήγωσε!».

Η υπόθεση προκάλεσε έντονο προβληματισμό, καθώς ο 89χρονος κατηγορείται ότι έστειλε στο νοσοκομείο πέντε ανθρώπους, επειδή δεν του έβγαζαν τη σύνταξη. Η αυτοδικία δεν αποτελεί λύση και όποιος παίρνει τον νόμο στα χέρια του αντιμετωπίζει τις συνέπειες των πράξεών του. Κανείς δεν μπορεί να κυκλοφορεί με μια καραμπίνα στον δρόμο και να πυροβολεί δεξιά και αριστερά.

Ο δικηγόρος του 89χρονου αναμένεται να ζητήσει άμεσα την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους, επικαλούμενος την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του.

«Έχει σοβαρό πρόβλημα με το πεπτικό σύστημα. Έχει βηματοδότη, άρα και καρδιακή ανεπάρκεια, και είναι άκρως επικίνδυνο για την υγεία του να είναι στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, με εντελώς ακατάλληλες συνθήκες, και πολύ περισσότερο στον Κορυδαλλό».

Παρά το ψυχιατρικό παρελθόν του και τη σοβαρότητα της υπόθεσης, συγγενείς του εμφανίζονται πρόθυμοι να τον φιλοξενήσουν. Η υπεράσπιση εκτιμά ότι αυτή η λύση θα μπορούσε να διασφαλίσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τον 89χρονο, αλλά και να αποτρέψει τον κίνδυνο επανάληψης ανάλογης συμπεριφοράς.

«Θα είναι το καλύτερο και για εκείνον, για να διαβιεί αξιοπρεπώς, αλλά και για να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να επαναλάβει την ίδια συμπεριφορά».

Τέσσερις από τους πέντε τραυματίες έλαβαν εξιτήριο. Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 62χρονος υπάλληλος του ΕΦΚΑ, ο οποίος δέχθηκε τα πυρά του 89χρονου.